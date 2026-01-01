Slušaj vest

Tačno u ponoć, uz zvuke muzike i vatromet, ispraćena je stara i dočekana 2026. godina. Hiljade ljudi slavilo je na trgovima, u domovima i ugostiteljskim objektima širom zemlje.

Za jutarnji program Kurir televizije koordinator Hitne pomoći Milena Popović otkrila je kako je protekla novogodišnja noć za nama.

Popović je izdvojila koja su to dešavanja obeležila novogodišnju noć.

- Pre svega srećna Nova godina vama i vašim gledaocima, što se tiče sinoćnih intervencija bilo ih je 147, dok je 43 poziva bilo na javnom mestu a tokom jučerašnjeg dana imali smo 45 intervencija. Ono što je obeležilo noć bila su alkoholisana stanja najviše maloletnika ali i mlađih osoba takođe - istakla je Milena i dodala:

Milena Popović otkrila kako je prošla noć tokom dočeka 2026. godine Foto: Kurir Televizija

Dve saobraćajne nezgode

- Mogu da izdvojim da smo najviše poziva dobijali u vezi devojaka i žena zbog toga što su bile u stanjima pijanstva gde smo morali odmah da intervenišemo jer nisu mogle da hodaju, tako da su neki od njih zaista zatečeni u teškim alkoholisanim stanjima i svi su bili prevezeni do VMA toksikologija. Takođe smo imali i dve saobraćajne nezgode, dok je jedan muškarac koji je učestvovao u teškoj tuči sinoć zadobio tešku traumu.

