Jurca na sve strane noseći crveno odelo i belu bradu jer se na kraju jedne i početku druge godine svuda čeka dolazak Deda Mraza, a on je to tačno pune tri decenije. Toliko ima otkako je Lozničanin Zoran Tomić Toma prvi put krenuo da nosi poklone i to čini i dan danas.

- Nije mi uopšte dosadilo, još uvek uživam i bude mi milo kada ugledam nasmejana dečja lica, njihovu sreću kada me vide, i radiću ovo dok me noge nose i imam snage. Još ima onih koji vole i veruju u deku iz Laponije i željno ga očekuju. Mada polako trošim šestu deceniju, pa sam sve bliži ulozi dede i po godinama – kaže nasmejani pedesetšestogodišnji Tomić koji je i u novogodišnjoj noći išao da obraduje neko dete.

Foto: Kurir/T.Ilić i Privatna arhiva

Od 1995. godine, kada je prvi put obukao odelo Deda Mraza, ušao je u mnogo kuća i stanova u lozničkom kraju, ali i susednom Krupnju, Malom Zvorniku, kao i mestima duž Drine u Republici Srpskoj. Odlazi u obdaništa, škole, bolnice, preduzeća, na humanitarne manifestacije, svuda donoseći osmehe na dečja lica.

Foto: Kurir/T.Ilić i Privatna arhiva

- Mnogo mi je milo kada kod nekoga dođem i vidim fotografiju od pre dvadesetak godina tog sada roditelja sa Deda Mrazom, odnosno sa mnom, a sada me zovu da donesem poklone njihovoj deci. Znači da im je naš susret ostao kao draga uspomena. Teško da neko ima više svojih fotografija po tuđim kućama, ali mnogi ne znaju da sam to ja jer vide Deda Mraza. Jesu se vremena promenila u odnosu na početke jer su nekada pokloni bili dečje igračke, kamioni, avioni, lego kocke, lutke, dok su poslednjih godina uglavnom to tehničke stvari. Tableti, računari, mobilni telefoni, igrice i slično, jedino što su slatkiši i slaniši ostali nezaoblizani. Ostalo je isto i da se deca obraduju, žele da se fotografišu i obavezno malo popričamo. Nekada je bilo i više odlazaka u škole, obdaništa, sada je toga manje, kada sam počinjao bilo je više dece, odnosno poziva i druženja. Danas je to manje, bar za trećinu, a ne znam razlog, možda su došle generacije roditelja kojima nije do Deda Mraza, ne gaje kod dece tu iluziju, ili su interesovanja i shvatanja dece drugačija – priča Tomić između dva nošenja paketa.

Foto: Kurir/T.Ilić i Privatna arhiva

Deda Mraz ima irvase, a on svog kuma Gorana Petrovića koji ga sve ove godine vozi pa su zajedno doživeli svašta, prevalili stotine kilometara, ostajali zaglavljeni u snegu, vozili po debelom minusu i do najudaljenije kuće, Bogu iza leđa, ali je svaki paketić bio predat na vreme i nije bilo neisporučenih. Loznički Mraz kaže da je zbog kvara lifta nosio paketiće pešice i do desetog sprata, odlazio kod beba, čekao u kolima da se deca probude jer su ''baš sad zaspala'' pa da preda poklone, dolazio je u crvenom odelu na rođendane, da iznenadi slavljenike rođene baš uoči najluđe noći, na punoletstva, ali i kod nekih kojima je za 80. rođendan Deda Mraz bio iznenađenje. Dešavalo mu se i da u avgustu oblači dedamrazovsko odelo. Kroz osmeh kaže da jedino nije još silazio kroz dimnjake, a sve ostalo je maltene radio, i nije mu žao. Naprotiv.

Foto: Kurir/T.Ilić i Privatna arhiva

- Još uvek mi je zanimljivo kada dođem pa mi se stariji ukućani obraduju isto, ili više od dece iako znaju da Deda Mraz ne postoji, ali eto, probudi se dete u njima. Drago mi je što se još od sredine leta raspitaju da li mogu doći, a najgušći je raspored od 26. decembra jer svi žele da im dođem baš uoči Nove godine, ili poslednje noći u godini. Danas me ne muče snegovi, ne pamtim kada se zabelelo za novogodišnje praznike, a dešavalo se i da bude baš toplo ispod ovog kaputa – priča Tomić koji tokom godine radi na benzinskoj pumpi i do sada je bezbroj puta prepoznao ljude kod kojih je dolazio, a oni nemaju pojma da je to on, lično Deda Mraz.