Majka kraljica jednog hrabrog dečaka koja je svoju borbu pretvorila u glas nade i podršku za mnoge porodice postala je simbol istrajnosti i hrabrosti.

Olivera Jovović, Udruženje obolelih od Spinalne mišićne atrofije, je za "Redakciju" otkrila proces saznanja dijagnoze njenog sina i kako se nosila sa tom činjenicom.

- Kada bih mogla da vratim vreme, onoj Oliveri na početku saznanja za tu dijagnozu bih rekla da bude hrabra. Suštinski i jeste najteže suočavanje sa dijagnozom ali ono što je još teže jeste taj osećaj kada vi znate da nešto nije u redu a dijagnoza ne dolazi - rekla je Olivera i dodala:

Olivera Jovović govori o borbi sa spinalnom mišićnom atrofijom Foto: Kurir Televizija

- Matijini prvi simptomi su počeli da se prikazuju negde kada je imao 3 meseca i kada su krenuli ti prvi znakovi nakon toga sve je bilo izraženije u smislu oslabljenosti mišića i nakon šest meseci napokon smo došli do dijagnoze - ističe Olivera.

Jedno drugome najveći oslonac

- Taj momenat do saznavanje dijagnoze je za mene bio najgori period u našim životima. Ti trenuci suočavanja sa dijagnozom su trenuci kada se suočavate sa samim sobom i sa tim da vi zapravo ne znate koji su ishodi same dijagnoze.

Olivera Jovović o spinalnoj mišićnoj atrofiji Foto: Kurir Televizija

- Vi tada u toj situaciji dolazite do potpunog otrežnjenja i tog osećaja koji je postojao a postoji zapravo realnost i to su tako teški momenti gde čovek mora sebi da prizna da je to jednostavno tako, međutim u tom trenutku se budi jedan osećaj prvenstveno kod majki a to je da zaštiti svoje dete i smatram da je ta pozitivna energija koju sam nakon toga dobila uticala na to da mene i Matiju nosi kroz čitave ove godine do dana današnjeg. Kada nam je najteže jedno drugome umemo da izgovorimo one prave rečenice da nam bude lakše.

Olivera Jovović o borbi sa dijagnozom spinalne mišićne atrofije Izvor: Kurir televizija

