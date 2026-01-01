Slušaj vest

Iako će prvi dani 2026. godine proteći u znaku nešto toplijeg vremena, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da nas već tokom vikenda očekuje nagla promena vremenskih prilika, uz pad temperature i sneg!

Prema prognozi RHMZ, tokom prepodneva biće umereno do potpuno oblačno, a u Vojvodini i na istoku Srbije ponegde je moguće slabo provejavanje snega.

- Od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 3 do 10 stepeni - najavljuju iz RHMZ.

U petak se prognozira promenljivo oblačno vreme, uz umeren i jak južni vetar, koji će ponegde imati i udare olujne jačine. Temperatura će biti osetno viša u odnosu na prethodne dane i dostizaće od 10 do 12 stepeni.

- Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlјe - dodaju iz RHMZ.

U subotu dolazi do potpunog vremenskog preokreta. Biće pretežno oblačno, uz postepeno širenje padavina na veći deo zemlje. Vetar će skrenuti na severni i severozapadni pravac, a temperatura će biti u padu u pojedinim delovima zemlje.

- U drugom delu dana na severu i zapadu Srbije očekuje se i prelazak kiše u susnežicu i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će se samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlјe veći deo dana zadržati suvo i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 13 stepeni - ističu iz RHMZ.