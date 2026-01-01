Slušaj vest

Dva dečaka od 13 godina primljena na Kliniku za očne bolesti nakon povreda od petardi u toku novogodišnje noći. Ukupno 160 povređenih, od čega 20 od pirotehničkih sredstava.

U Centru za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije kažu da su noćas imali pune ruke posla, mnogo poziva, a bilo je i teških povređivanja - najčešće zbog pirotehničkih sredstava.

Glavni dežurni hirurg VMA, prof. dr Boško Milev, rekao je da je tokom noći zbrinuto više od 160 povređenih.

Deca zadobila povrede zbog petardi Foto: Shutterstock

- Ono što bih izdvojio jeste više od 20 povreda zadobijenih od eksplozivnih naprava, poput petardi i topovskih udara. Među njima su i dva dečaka od 13 godina, koji su primljeni u Kliniku za očne bolesti zbog povreda lica i očiju izazvanih petardama - naveo je Milev.

Prema njegovim rečima, ostale povrede spadaju u teške telesne povrede i obuhvataju povrede šaka i amputacije prstiju, a sve su posledica eksplozivnih naprava.