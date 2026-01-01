Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su Operativni centar sistema odbrane prvog dana 2026. godine, gde su se uverili da pripadnici Vojske Srbije profesionalno i odgovorno izvršavaju poverene zadatke.

Najodgovornije starešine u sistemu operativnog dežurstva izvestile su o stanju i realizaciji zadataka u komandama i jedinicama, a putem video-linka stariji nacionalni predstavnici podneli su izveštaje o aktivnostima kontingenata Vojske Srbije koji su angažovani u devet multinacionalnih operacija širom sveta.

Ministar Gašić istakao je da je Operativni centar jedan od bitnih segmenata sistema odbrane gde se neprekidno prati stanje i obezbeđuju neophodne informacije za donošenje odluka.

Poseta prvog dana nove godine Foto: Ministarstvo odbrane

Značajna ulaganja

- Jutros smo dobili izveštaje operativnih dežurnih i od pripadnika Vojske Srbije koji su angažovani u multinacionalnim operacijama i još jednom se uverili koliko posvećeno i odgovorno obavljaju dužnosti. Postupajući u skladu sa smernicama i naređenjima predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, nastavićemo da ulažemo u ljude, opremu i savremene tehnologije, kako bismo dodatno unapredili sposobnosti vojske da efikasno odgovori na sve bezbednosne izazove. Ovo je prilika da svim pripadnicima Vojske Srbije odam priznanje na svemu što čine za sigurnost naših građana i što doprinose miru i bezbednosti u svetu - naglasio je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ovom prilikom ministar odbrane i načelnik Generalštaba uputili su čestitke povodom novogodišnjih i božićnih praznika svim pripadnicima vojske i građanima Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane