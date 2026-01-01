Slušaj vest

Novogodišnja i božićna slavlja ne moraju biti izvor stresa i griže savesti, uz umerene navike praznici mogu ostati ono što jesu - vreme uživanja i opuštanja.

Kako da uživate u praznicima bez tog osećaja odricanja, ali i bez posledica po zdravlje, za Kurir televiziju nam otkriva nutricionista Momčilo Matić.

Momčilo je istakao koje četiri stvari mogu drastično da utiču na naš izgled i mentalno zdravlje.

- Zdrava hrana jeste bitna ali nije sad to neka toliko strašna stvar koja bi naterala čoveka da se stresira ili da bude opterećen razmišljanjem šta će biti ako pojede malo više itd. Moram da napomenem da 70 ili 80 odsto na naše zdravlje i izgled utiču san, vežbanje, izbegavanje neprijatnih emocija i domaća kuvana hrana - istakao je Momčilo i dodao:

Momčilo Matić u studiju govori kako uživati u prazničnoj hrani bez krivice Foto: Kurir Televizija

Nutricionista otkrio šta prvo treba da uradimo kada se probudimo ujutru nakon mamurluka.

- Najbolja stvar za naš organizam je kada mirno i opušteno jedemo. Ujutru, ako se probudite mamurni, kako bi najbolje izbacili te toksične materije iz svog organizma, popijte čašu vode i ono što je najbitnije, odmorite se, jer ako niste dovoljno spavali tokom noći onda dobijate dodatne probleme.

Mozak troši 25 odsto ukupne energije u našem telu

- Energija u našem telu je kompletno raspoređena za imuni sistem, za mišiće, za srce... Kada naučimo kako da balansiramo tom energijom onda ćemo postići dobre rezultate jer ćemo pokriti sve neophodne resurse. Zaista je važno da tokom praznika damo sebi malo oduška i da uživamo u bogatoj trpezi okruženi porodicom i najmilijima.

Saveti nutricioniste kako uživati u prazničnoj trpezi bez osećaja krivice Izvor: Kurir televizija

