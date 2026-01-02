Slušaj vest

U Srbiji za vikend stiže novo zahlađenje sa snegom i formiranjem snežnog pokrivača lokalno i do 30 centimetara. U južnim predelima biće toplije sa kišom, koja će se u večernjim satima lediti pri tlu, a početkom sledeće sedmice očekuje se i u zapadnim i centralnim predelima. 

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu da se narednih dana nad većim delom regiona očekuje ozbiljan sneg. Naglasio je da nas posle kraćeg otopljenja već od petka očekuje spuštanje hladnog fronta, zahlađenje i kiša koja će brzo preći u sneg

Pravi zimski dani pred nama 

Marko Čubrilo
Čubrilo najavio ozbiljnu količinu snega Foto: Nenad Kostić, Youtube/24 sedam TV

- Zatim bi oko 5. pa sve do 8. ciklon nad Mediteranom trebao u talasima donositi snežne padvine. Veći deo nizija regiona bi do 8. mogao akumulirati od 10 do 25 cm, dok bi brdsko-planinski predeli akumulirali od 25 do 55 cm snega. Najmanje snega bi dobio severozapad Hrvatske jer bi Sredozemni cikon slabo uticao na vreme kod njih, ali i jugoistok Srbije koji bi najduže mogli biti u toplom sektoru ciklona - napisao je Čubrilo i dodao da je ova najava podložna promenama što se tiče količine snega. 

Sneg Beograd
Ledeni dani ponovo pred nama Foto: Jakov Milošević

U prethodnoj prognozi Čubrilo je najavio pad temperature gde će se maksimumi kretati od -7 do -2, dok bi oko 9. januara uz kraće razvedravanje moglo biti vrlo jakog mraza.

- Oko 10. je prema trenutnom stanju sinoptike moguće kraće otopljenje, dok bi zatim prema sredini meseca ponovo zahladilo uz sneg... - najavio je Čubrilo i podsetio da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

Ne propustiteDruštvoLEDENI UDAR POGODIĆE SRBIJU! RHMZ niže upozorenja, neka se spreme ovi krajevi: Temperatura pada, evo kad nam stiže sneg
105 EPA Derick Hingle.jpg
DruštvoOd Nove godine mraz sa do -20 stepeni, a u julu pakao i do 42 stepena! Šokantna prognoza Ivana Ristića za narednu godinu
Ivan Ristić
DruštvoSRBIJA U DEBELOM MINUSU, OVDE JE SUBJEKTIVNI OSEĆAJ -22! Ledeni udar na samom kraju godine, RHMZ popalio alarme, a evo šta nas čeka
us01 AP Graham Hughes.jpg
DruštvoPRECIZNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NOVU GODINU: Prognoziraju se dve opasne pojave koje nam stižu sa Severa, a ako putujete na planinu, pripremite se i na OVO
Sneg i zima