Slušaj vest

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.

Na desetine dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

U budvanskoj policiji "Vijestima" je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali, na svu sreću, niko nije povređen.

Šta se tačno dogodilo sa skupocenim dron šouom vrednim više desetina hiljada evra, utvrdiće veštak koga bude angažovao tužilac.

"Vijestima" u Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili kako je došlo do kraha.