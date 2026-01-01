Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izrazio je danas saučešće Vladi i narodu Švajcarske povodom nesreće koja se dogodila tokom novogodišnjeg okupljanja na skijalištu Kran-Montana, kada je u požaru stradao veliki broj ljudi .

"Sa velikom tugom primio sam vest o nesreći koja vas je zadesila. Moje misli su sa porodicama nastradalih i svima koji su pogođeni ovom tragedijom", navodi se u saučešću premijera prof. dr Đure Macuta.