Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izrazio je danas saučešće Vladi i narodu Švajcarske povodom nesreće koja se dogodila tokom novogodišnjeg okupljanja na skijalištu Kran-Montana, kada je u požaru stradao veliki broj ljudi.

"Sa velikom tugom primio sam vest o nesreći koja vas je zadesila. Moje misli su sa porodicama nastradalih i svima koji su pogođeni ovom tragedijom", navodi se u saučešću premijera prof. dr Đure Macuta.

Ne propustitePolitika"SA DUBOKOM TUGOM SAM PRIMIO VEST O STRAŠNOJ TRAGEDIJI": Vučić uputio saučešće zbog velike nesreće u Švajcarskoj
Aleksandar Vučić (1).jpeg
PlanetaHITNO SE OGLASILA AMBASADA SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ! Evo šta su saopštili o državljanima Srbije nakon tragedije u Kran-Montani (FOTO/VIDEO)
Kran-Montana
PlanetaSVEDOCI OTKRILI POTRESNE DETALJE UŽASNE TRAGEDIJE U ŠVAJCARSKOJ: "Slavili su Novu godinu, u sekundi se sve pretvorilo u PAKAO"! (VIDEO, FOTO)
Kran-Montana
Planeta"MISLIMO DA JE POGINULO 40 LJUDI": Poznat uzrok TRAGEDIJE u elitnom švajcarskom skijalištu, broj stradalih sve veći (VIDEO, FOTO)
Švajcarska eksplozija Kran-Montana