Mamurluci mogu biti brutalni, ali i ne moraju. Doček Nove godine protiče u znaku živahnih žurki, proslava do kasno u noć i podizanja čaše za nove početke, ali jutro posle toga često donosi i mamurluk. Za nekoga je to čašica, dve, pet – i eto mamurluka koji nas, kada ustanemo, podseti da smo malo popili. Ipak, negativni efekti mamurluka mogu se ublažiti, kažu lekari.

Jedan od razloga zbog kojih se posle konzumiranja alkohola osećamo mamurno jeste dehidratacija, pa lekari preporučuju unos što veće količine vode kako bi se telo hidriralo. Većina nas zna za ovaj savet, ali se preporučuje i da se u vodu koju pijemo doda mala količina elektrolita.

Bol, glavobolja i kajanje nakon žurke ne pomažu, ali postoji vodič za mamurluk. Od toga šta treba uraditi pre nego što počnete da pijete, preko pametnih kombinacija koje treba izbegavati, do osnovnih stvari koje treba i ne treba raditi, kao i saveta za oporavak dan posle – ovaj vodič sve to analizira.

Sve što treba da znate da biste mudro pili i brže se oporavili nakon noći uživanja.

- Izbegavanje kofeina je preporučljivo, jer kofein deluje kao stimulans koji može pružiti samo privremeno olakšanje, a osim toga kafa dodatno dehidrira telo. Jedite supe sa niskim sadržajem natrijuma, poput onih od korijandera i špargle – one pomažu u ispiranju toksina. Takođe, preporučuje se unos vitamina B i C - navode nutricionisti.

Hidratacija i elektroliti

Aridžit Boze, konsultant za pića, predložio je naizmenično konzumiranje alkoholnih pića i hidratantnih napitaka, napominjući da džin-tonik može biti bolja opcija za održavanje relativne hidratacije tokom pijenja. Savetovao je da, ukoliko se probudite sa mamurlukom, popijete čašu kokosove vode, a zatim se još malo odmorite kako biste pomogli telu da se oporavi.

- Jedan od najboljih lekova protiv mamurluka je slatko-slani smuti od banane. Banana ima visok sadržaj kalijuma – kombinacija jednostavnih šećera i ugljenih hidrata pomaže u izbacivanju toksina i obnavljanju energije. Mnogima se to možda neće svideti, ali osvežavajuće plivanje ili lagano trčanje mogu pomoći da se telo oznoji i oslobodi toksina - rekao je Boze.

Elektroliti su esencijalni minerali neophodni za pravilno funkcionisanje organizma, a telo ih gubi prilikom konzumiranja alkohola. Dehidratacija takođe može sniziti krvni pritisak, pa ako ste skloni vrtoglavici usled mamurluka, napitak s elektrolitima može pomoći u stabilizaciji organizma.

Lekar Sanau Mehta, specijalista opšte prakse koji radi u jednoj londonskoj bolnici, istakao je da je dehidratacija posledica dejstva alkohola kao diuretika, koji prouzrokuje gubitak tečnosti i elektrolita, što često dovodi do umora, glavobolje i vrtoglavice povezanih s mamurlukom.

- Da biste nadoknadili izgubljene elektrolite, možete konzumirati napitke bogate elektrolitima ili uzimati tablete koje se mogu kupiti bez recepta, idealno pre spavanja, kako bi se apsorpcija odvijala tokom sna - pojasnio je doktor.

Doktorka Tamsin Luis ističe da su elektrolitski napici posebno delotvorni ukoliko je prisutna mučnina, te da ih treba uzimati u malim gutljajima.

- Alkohol iritira sluzokožu želuca. Đumbir pomaže u ublažavanju mučnine, a elektroliti sprečavaju dehidrataciju - ističe dr Luis.

Zlatna pravila za piće

Behram Pardivala, stručnjak za internu medicinu u bolnici Vokhard, istakao je da je zlatno pravilo pri konzumiranju alkohola umerenost, odnosno da se alkohol unosi u odgovarajućim proporcijama, kao i, podjednako važno, da se tokom pijenja uzimaju manje količine hrane kako bi se usporila apsorpcija alkohola. Još jedno zlatno pravilo jeste da se alkohol nikada ne kombinuje sa bilo kojom vrstom šećera.

On je objasnio: "Ako dobro jedete pre nego što konzumirate alkohol, sluzokoža želuca biće obložena hranom, pa se uticaj alkohola može značajno umanjiti."

Bini Dadval, vlasnik barmenske kompanije sa sedištem u Mumbaju, rekao je da često gostima služi šoljicu soka od limete pomešanog sa vodom pre nego što počnu da piju, kako bi im pomogao u hidrataciji i pripremi tela za alkohol.