Sarma je jedno od omiljenih jela, posebno tokom praznika. Ipak, mnogi se pitaju koliko sarma ima kalorija i da li je zaista "teška" hrana kako se često veruje?

Kalorijska vrednost sarme može značajno da varira u zavisnosti od sastojaka i načina pripreme. U proseku, sarma sadrži između 110 i 170 kalorija na 100 grama.

Jedna sarma srednje veličine, teška oko 150 grama, može imati od 195 do čak 350 kalorija. To znači da porcija od dve sarme, bez priloga, lako može dostići oko 400 kalorija ili više.

Ipak, zbog kombinacije mesa, pirinča i kupusa, sarma je veoma zasitna, pa često nije potrebno pojesti veliku količinu da biste se osetili sitim.

Od čega zavisi broj kalorija u sarmi?

Najveći uticaj na kalorijsku vrednost imaju:

vrsta mesa (masna svinjetina ima znatno više kalorija od nemasne junetine),

količina pirinča,

dodata masnoća

Tradicionalni recepti najčešće koriste mešavinu mlevene svinjetine i junetine. Što je meso masnije, to je sarma kaloričnija. Kuvanje sarme na suvom mesu, panceti ili sa zaprškom dodatno povećava sadržaj masti. Samo jedna kašika ulja ili svinjske masti dodaje oko 120 kalorija. Ni prilozi nisu zanemarljivi – hleb ili pire krompir uz sarmu mogu udvostručiti ukupni kalorijski unos obroka.

sarma kiseli kupus Foto: Shutterstock

Nutritivna vrednost sarme

Uprkos reputaciji teške hrane, sarma može biti i nutritivno vrlo bogat obrok.

Sadrži:

proteine – od 6 do 15 grama na 100 grama, u zavisnosti od mesa,

– od 6 do 15 grama na 100 grama, u zavisnosti od mesa, ugljene hidrate iz pirinča,

iz pirinča, vlakna, vitamine C i K iz kiselog kupusa.

Kiseli kupus je posebno vredan sastojak jer obezbeđuje vitamine B grupe, kao i minerale poput kalijuma i magnezijuma.