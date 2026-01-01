Slušaj vest

- Lepe vesti za radnike i zaposlene u sistemu socijalne zaštite! Od danas, 1. januara 2026. godine, stupaju na snagu važne odluke u korist zaposlenih.

Doneta je odluka o povećanju minimalne cene rada, te minimalna zarada u Srbiji od danas iznosi 551 evro, što predstavlja kumulativno povećanje od čak 38% u proteklih godinu dana.

Takođe, od danas se uvodi jedinstvena osnovica plate za sve zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koja iznosi 6.528 dinara. Time se obezbeđuje pravičniji i ujednačen položaj svih radnika u ustanovama socijalne zaštite.