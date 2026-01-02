Slušaj vest

Drugi dan u Novoj godini po vremenskim prilikama i uslovima za vožnju biće sličan jučerašnjim - moguća je pojava magle i sumaglice po kotlinama i dužinom rečnih tokova pre svega u jutarnjim i večernjim satima, a povremeno pojačan saobraćaj se očekuje na putevima koji vode ka turističkim destinacijama i planinskim centrima, saopštio je Auto-moto saavez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza „Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. godine biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteDruštvoNA GRANICAMA BEZ ZADRŽAVANJA: Oglasio se AMSS
nevreme ,kiša ,saobraćaj,auto ,most
DruštvoVozači, oprez na deonicama gde se izvode radovi i ka turističkim centrima: Oglasio se AMSS, evo i kakvo je stanje na granicama
Gužva na granici
DruštvoOglasio se AMSS, važno za vozače: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većih gradova
gužva ,saobraćaj, noć
DruštvoAMSS: Mestimično vlažni kolovozi, opasnost od poledice
screenshot-11-copy.jpg