Drugi dan u Novoj godini po vremenskim prilikama i uslovima za vožnju biće sličan jučerašnjim - moguća je pojava magle i sumaglice po kotlinama i dužinom rečnih tokova pre svega u jutarnjim i večernjim satima, a povremeno pojačan saobraćaj se očekuje na putevima koji vode ka turističkim destinacijama i planinskim centrima, saopštio je Auto-moto saavez Srbije (AMSS).