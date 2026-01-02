Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i da je pripremljeno i zakonsko rešenje koje treba da bude uskoro upućeno u skupštinsku proceduru.

Gašić je rekao i da je 125 objekata prošle godine privedeno toj nameni, a da je planirano da u prvoj i sledećim generacijama bude po 5.000 vojnika koji bi na vojnom roku proveli 75 dana što bi im bilo plaćeno.

Gašić je podsetio da je u septembru 2024. godine na posebnoj sednici Vlade doneta odluka o organizaciji vojske i pripremama za služenje vojnog roka i da su se godinu i po dana bavili sveobuhvatnim analizama, a da je sada pitanje političke odluke kada će se sa zakonom ići u skupštinu.

- Muškarci će biti u obavezi da služe vojni rok od 18 do 30 godina, a ženama će biti omogućeno da vojni rok služe dobrovoljno - rekao je Gašić.

Istakao je da je planirano da prvih 60 dana služenje vojnog roka bude u kasarnama, a da 15 dana posle toga provedu u određenim logorskim prostorijama.

On je dodao da je planirano i da ovi vojnici svake godine imaju određeni broj vežbi na kojima bi mogli da stiču nova znanja i da obnavljaju ono što su stekli u prvih 75 dana.

Gašić je rekao da je mnogo toga urađeno u prethodnom periodu i da je pored uređenja 125 objekata, nabavljena nova oprema, kupljene su nove uniforme, nabavljano novo naoružanje, sve ono što je potrebno za služenje vojnog roka za prvu generaciju i za sve ostale koje će da dođu.

Foto: Printscreen/RTS

Govoreći o vojnom budžetu Gašić je podsetio da je 2012. iznosio 63 milijarde dinara, 2014. godine 78 milijardi, dok je u 2025. godini bio 254 milijarde dinara ili 2,4 odsto BDP, što je istorijski procenat u odnosu na prethodnih 20 godina.

On je istakao i da su za 2026. godinu sredstva uvećana i da iznose 277 milijardi dinara i dodao da će veliki deo tih sredstava otići za nabavku nove opreme i novog naoružanja, a jedan deo na obnovu objekata Vojske Srbije, ali i na povećanje plata i naknada za angažovanje u Kopnenoj zoni bezbednosti, kao i naknada troškova stanovanja koji nisu povećavani prethodnih 20 godina.

Govoreći o nabavci borbenih aviona "rafal" od Francuske, Gašić je rekao da je to jedan od najvećih ugovora koji je potpisan u istoriji Vojske Srbije.

- Oni bi trebalo da stignu 2028. godine i pripreme su u toku. Priprema se aerodrom, novi hangari i sve ostalo. Tako ćemo i da nastavimo u naredne dve godine i da budemo spremni za prijem. Biće ponos Vojske Srbije - rekao je on.

Kada je u pitanju konkretno naoružanje i oprema koju bi Vojska Srbije mogla da dobije u toku 2026, Gašić je najavio novi proizvod našeg Vojno-tehničkog instituta i naše namenske industrije, a to su dronovi.

- To je nešto na čemu intenzivno radimo, tako da očekujemo da u 2026. ili 2027. godini, dođemo do blizu 80.000 dronova koje ćemo imati u našim jedinicama - rekao je Gašić.

Ministar je najavio da će tokom ove godine biti još novih nabavki naoružanja i opreme i da Srbija prati sve što se dešava u svetu i u okruženju i da nabavlja ono što je moguće dobiti u aktuelnom trenutku.

- Sa ovoliko žarišta, retko ko se odlučuje da i proda naoružanje, jer potreba i potražnja za njim je u ovom trenutku ogromna širom sveta - rekao je on.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Govoreći o velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva" održanoj 2025. godine, Gašić je rekao da je kao ministar odbrane ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su učestvovali u pripremaju i sprovođenju parade.

- Pravo svake suverene zemlje jeste da može da pokaže sav svoj vojni potencijal. Srbija to ne čini da bi bilo kome pretila, već da bi pokazala svom narodu da je spremna da odgovori na sve izazove koji u nekom trenutku mogu da dođu. Nadamo se da neće do njih nikada doći, ali da je Vojska Srbije spremna da sačuva teritorijalni integritet i suverenitet Srbije u svakom trenutku - rekao je on.

Istakao je da je tokom parade prikazano mnogo toga od naoružanja i opreme i da to pokazuje da državno rukovodstvo vodi vrlo mudru spoljnu politiku.

- Rezultat naših novih nabavki jeste to što imamo prijatelje na sve četiri strane sveta. I onda je i raznolikost našeg novog naoružanja bila prisutna na paradi. Tu su bili i raketni sistem 'Puls' i dron 'Hermes', 'Krasuha' i raketni sistem FK-3, tu su i borbeni avioni 'Rafali', jer želimo da gajimo dobre prijateljske odnose sa svima, bez da bilo kome budemo pretnja, već samo zaštita naše teritorije i našeg stanovništva - rekao je Gašić.

Na pitanje kakvi su poslovni rezultati u domaćoj odbrambenoj industriji, ministar kaže da se posle mnogo godina namenska industrija vratila u punom potencijalu i da je osvojeno puno novih sredstava.

- Samo u prošloj godini 35 novih sredstava je osvojeno, a preko 220 sredstava iz namenske industrije došlo u upotrebu u Vojsku Srbije - podseća Gašić.

Kaže da će rezultati biti bolji u odnosu na 2023. godinu, a znatno niži u odnosu na 2024. godinu, jer su u proteklih šest meseci imali promenu načina izdavanja dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme.

- Morali smo da uvedemo novi, stroži način kontrole izvoza naoružanja da zemlje koje nama daju end-user budu garanti da to oružje i oprema neće da odu na neka trenutna ratna žarišta. Imali smo zastoj, ali smo uspeli da za to vreme uradimo mnogo više za Vojsku Srbije i da kompletnu proizvodnju koja nije išla u izvoz preusmerimo na Vojsku Srbije i da se time bitno jačaju rezerve - rekao je Gašić.

Dodaje da Vojska Srbije u ovom trenutku ima 150 odsto rezervi zaliha ratnih i mirnodopskih kada je hrana u pitanju i 150 odsto goriva i derivata.

Ocenjujući stanje danas u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u odnosu na period pre deset i više godina, Gašić kaže da su se i on i svi koji su u proteklih 12 godina bili na njegovom mestu trudili da potencijal i kapacitet podignu maksimalno. Dodao je i da je sada vrlo dobar trenutak da se vojska vrati na mesto koje joj pripada, jer uživa najveće poverenje građana.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Povodom objekta bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, odnosno zgrade Generalštaba, Gašić je rekao da je izgubljena vredna investicija od 750 miliona dolara, od čega bi državi Srbiji pripalo 23 odsto, a trebalo je da se uradi i spomen soba za sve poginule žrtve NATO agresije.

Gašić je ponovio da Stari Generalštab niko ne oduzima Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i da on ostaje u njenom vlasništvu, kao i kasarna Sedmog puka.

Gašić je objasnio da je reč o dve zgrade, koje neki zovu Sutjeska i Neretva, koje je radio arhitekta Nikola Dobrović, ali je dodao da u arhivama nađeno da Dobrović nikada nije potpisao projekat, jer je veliki deo projekta promenjen, zbog bezbednosti i drugih razloga.

Istakao je da su protiv ove investicije bili isti političari koji su zgradu Maršalata koja je bila procenjena, tako srušena na 24 miliona evra ili dolara prodali za 14 miliona za Američku ambasadu i dodao da je zgrada Maršalata bila pod zaštitom države od 1987. i da zaštita nikada nije skinuta.

Na pitanje šta će biti dalje sa zgradom u Ulici kneza Miloša, Gašić kaže da to treba da vide i da o tome misle oni koji su se borili da oteraju investiciju.

- Odgovorni su oni koji su bili ovde, stekli penzije u sistemu vojske. Ti isti su 2008. godine i tadašnji režim doneli dokumenta, gde kažu da mora da se skine zaštita. Imamo, iz 2014. godine, da je objekat od Instituta za materijale statički neupotrebljiv, da je opasan i tada su tražili da se izgradi nova zgrada ministarstva. I opet se vraćamo na ono - vama je sve dozvoljeno, vi sve možete, a mi nešto dobro za Srbiju ne možemo. Mi se borimo da gradimo, a vi da rušite - rekao je Gašić za Tanjug.

Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o vojsci, Gašić je podsetio da su prvi put kategoriju profesionalnih vojnika uveli 1994. godine i da je jedan deo tog zakona bio promenjen 2006, a zatim dopunjen 2007. godine.

On objašnjava da je prema prethodnim rešenjima vojnik po ugovoru mogao do 43 godine da bude u Vojsci Srbije, da mu se ugovor produžava na tri godine i da ne može da stekne ugovor za stalno bez obzira na kvalitet i na rezultate.

Promenom Zakona u Vojsci vojnici po ugovoru mogu sada da zasnuju stalni radni odnos, a sa 53 godine života i 40 godina radnog staža, jer imaju beneficirani radni staž, mogu da idu u penziju kao i svi ostali pripadnici profesionalnog sastava Vojske Srbije, podoficiri, oficiri.