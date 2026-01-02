Slušaj vest

Dok su se mnogi pripremali za praznike, učenici i kolektiv Osnovne škole „Triva Vitasović Lebarnik“ iz Laćarka pokazali su da humanost nema rok trajanja. Velikom akcijom „Triva za NURDOR“, prikupljeno je čak 252.650 dinara za decu obolelu od malignih bolesti.

U praznično uređenom školskom prostoru organizovan je humanitarni novogodišnji bazar i žurka, na kojoj su se prodavali ručno rađeni ukrasi i novogodišnje čestitke, koje su sa mnogo truda pripremili upravo učenici i nastavnici.

Sav prihod namenjen je NURDOR-u – Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, čime su mališani iz Laćarka poslali snažnu poruku solidarnosti i podrške svojim vršnjacima koji vode najteže bitke.

triva uplatnica (1).jpg
Foto: Kurir

Veliku zahvalnost škola je uputila roditeljima, bakama i dekama, meštanima Laćarka, kao i DJ Kneletu, koji je i ovog puta bez razmišljanja podržao humanitarnu akciju. Posebno su zahvalni svima koji su tog dana bili gosti bazara i pokazali da zajedništvo još postoji.

- Srećni smo jer naše novogodišnje čestitke i poruke humanosti putuju širom Srbije - poručuju iz škole.

Na najlepši mogući način, učenici i kolektiv OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ završili su 2025. godinu – punog srca, dokazujući da su empatija i solidarnost vrednosti koje se uče od malih nogu.

Uz poruku podrške malim herojima, iz škole su svim građanima uputili želju za srećnu, zdravu i uspešnu 2026. godinu.

