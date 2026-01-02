Slušaj vest

Ako se danas osećate iscrpljeno, bez koncentracije ili vam je potrebno više vremena da se pokrenete, to nije slučajnost. Drugi dan nove godine donosi vremenske oscilacije koje i te kako utiču na organizam, naročito posle prazničnog tempa, bogatih trpeza i narušenog ritma sna.

Prema biometeorološkoj prognozi RHMZ, današnja situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Poseban oprez savetuje se srčanim bolesnicima, kao i osobama koje imaju probleme sa disajnim putevima.

- Reumatski bolovi i glavobolјa su mogući kao meteoropatske reakcije - poručuju iz RHMZ.

Skoro cela Srbija u biometeorološkoj prognozi danas je obeležena tužnim emotikonom, što označava nepovoljne biometeorološke uslove.

devojka u zelenoj košulji sedi u dnevnoj sobi zatorenih očiju sa prislonjenim prstima na slepoočnicama
Glavobolja se javlja kao meteoropatska reakcija Foto: Shutterstock

Sutra totalni vremenski preokret zbog kojeg moramo biti na oprezu

I dok će danas u većem delu zemlje biti prilično toplije vreme, u ponekim krajevima može se očekivati i sneg. Međutim, sutra nas očekuje totalni preokret koji donosi prave zimske uslove i koji će potrajati nekoliko dana.

Sneg u Beogradu i Novom Sadu 4 dana bez prestanka, a danas do 15 stepeni

Loznica sneg
Padaće sneg četiri dana Foto: Kurir/T.Ilić

S tim u vezi, RHMZ upozorava da većina hroničnih bolesnika i dalјe može osećati svoje uobičajene tegobe, pa im se savetuje redovno uzimanje propisane terapije.

- Opreznost se preporučuje nervno labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija moguća je bezrazložna nervoza - dodaju.

Na kraju su napomenuli i da je povećani oprez tokom sutrašnjeg dana neophodan i u saobraćaju zbog padavina.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteDruštvoPašće i do pola metra snega! Za vikend opasna pojava stiže u Srbiju, temperatura pada, ovi krajevi na udaru: Detaljna prognoza
Sneg na ulica,a ekipe na terenu
DruštvoSNEG JE BLIŽI NEGO ŠTO MISLIMO! Nedeljko Todorović otkrio za Kurir televiziju: Evo kada i gde će krenuti VEJAVICE
2132.jpg
DruštvoLEDENI UDAR POGODIĆE SRBIJU! RHMZ niže upozorenja, neka se spreme ovi krajevi: Temperatura pada, evo kad nam stiže sneg
105 EPA Derick Hingle.jpg
DruštvoOd Nove godine mraz sa do -20 stepeni, a u julu pakao i do 42 stepena! Šokantna prognoza Ivana Ristića za narednu godinu
Ivan Ristić