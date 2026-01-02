Mnogi građani se žale na simptome zimske depresije i na vremenske oscilacije

Ako se danas osećate iscrpljeno, bez koncentracije ili vam je potrebno više vremena da se pokrenete, to nije slučajnost. Drugi dan nove godine donosi vremenske oscilacije koje i te kako utiču na organizam, naročito posle prazničnog tempa, bogatih trpeza i narušenog ritma sna.

Prema biometeorološkoj prognozi RHMZ, današnja situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Poseban oprez savetuje se srčanim bolesnicima, kao i osobama koje imaju probleme sa disajnim putevima.

- Reumatski bolovi i glavobolјa su mogući kao meteoropatske reakcije - poručuju iz RHMZ.

Skoro cela Srbija u biometeorološkoj prognozi danas je obeležena tužnim emotikonom, što označava nepovoljne biometeorološke uslove.

Glavobolja se javlja kao meteoropatska reakcija Foto: Shutterstock

I dok će danas u većem delu zemlje biti prilično toplije vreme, u ponekim krajevima može se očekivati i sneg. Međutim, sutra nas očekuje totalni preokret koji donosi prave zimske uslove i koji će potrajati nekoliko dana.

Padaće sneg četiri dana Foto: Kurir/T.Ilić

S tim u vezi, RHMZ upozorava da većina hroničnih bolesnika i dalјe može osećati svoje uobičajene tegobe, pa im se savetuje redovno uzimanje propisane terapije.

- Opreznost se preporučuje nervno labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija moguća je bezrazložna nervoza - dodaju.

Na kraju su napomenuli i da je povećani oprez tokom sutrašnjeg dana neophodan i u saobraćaju zbog padavina.