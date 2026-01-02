Slušaj vest

Da grip ove zime ne bira, ali i da se lako vraća, svedoči iskustvo Beograđanke koja je, kako kaže tek što se oporavila, ponovo završila prikovana za krevet. Samo deset dana nakon što je preležala grip, simptomi su se vratili gotovo istim redosledom, ali ovog puta, još snažnije.

Kako je Beograđanka ispričala sve je počelo od veoma suvog grla, a onda je krenuo nesnosan kašalj i curenje iz nosa. Ovog puta, ističe, grip je jače udario, a Novu godinu je prespavala.

- Kao i prvi put simptomi su se razvili kroz tri dana, ali sam toliko smlaćena i malaksala da ne mogu da ustanem. Novu godinu sam prespavala, na oči ne mogu da gledam koliko mi je loše - kazala je ona.

Broj obolelih od gripa i dalje raste

Podsetimo, grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović.

Kako je Zoran Radovanović napomenuo ranije iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut.

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da još nije bio vrhunac gripa Foto: Kurir Televizija

- Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog.

Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva.

- Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović.

Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor.

Grip lomi, kašalj traje po 10 dana

Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost.

Simptomi gripa se brzo razvijaju Foto: Kurir/T.I., Shutterstock

- Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog.

Mnogi građani prijavljivali su baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana.

Epidemija gripa do sada prijavljena samo u Beogradu, a šta to znači

Iz Batuta su ranije naveli da je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra.

- Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - istakli su oni.

Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga

Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici.

U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa:

tip AH3,

A netipizirani,

A(H1)pdm09,

Epidemija gripa prijavljena je u Beogradu Foto: Shutterstock

Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima:

grad Beograd,

Braničevski,

Južnobački,

Južnobanatski,

Kolubarski,

Mačvanski,

Moravički,

Nišavski,

Pomoravski,

Podunavski,

Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,

Severnobanatski,

Severnobački,

Srednjebanatski,

Šumadijski,

Sremski,

Zlatiborski,

Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja koja su slična gripu

U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina.