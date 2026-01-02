Slušaj vest

Najmanje 47 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u novogodišnjoj noć u baru u Švajcarskoj, u kom je kao obezbeđenje radio Srbin Stefan Ivanović (31). On je kobne noći bio u lokalu u kojem je došlo do stravičnog požara i vodi se kao nestao. Njegova rođaka se oglasila i poručila da se porodica nada da je živ i da će uskoro biti pronađen.

- Nemamo nikakvu informaciju o Stefanu od te noći. Švajcarska je dovoljno jaka i uređena zemlja i verujemo da će se uskoro pojaviti neka informacija o Stefanu. Vidim da se svuda piše da je u lokalu bilo oko 100 osoba. Ono što je rečeno nama, ovde u Švajcarskoj, jeste da je u baru bilo mnogo više od 100 ljudi. Ovdašnjim vlastima je prioritet ovaj slučaj i svi su angažovani na njemu - ispričala je rođaka nestalog Stefana.

Ona je istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše. Mi se nadamo da je Stefan živ, ljudi ga traže po skijalištu i verujemo da ćemo dobiti vest da su ga pronašli živog. I njegov brat je u potrazi na skijalištu - otkrila je za "Blic" rođaka Stefana Ivanovića.

