Razlozi za ovakav trend su višestruki. Dok mladi iz manjih mesta odlaze u gradove ili inostranstvo, u selima ostaju prazne kuće koje naslednici žele brzo da prodaju. Sa druge strane, rast cena stanova u urbanim sredinama, nesigurnost na tržištu i potreba za mirnijim načinom života podstiču kupce da razmišljaju o selu kao realnoj i finansijski dostupnoj opciji.

Ponuda jeftinih kuća na oglasima

Kurir je na oglasima pronašao porodičnu kuću koja se prodaje u selu Potočac kod Paraćina za 9.500 evra 60 kvadrata. Objekat ima priključak za monofaznu struju, bunar na sedam ari placa i legalizovan je.

Mladi sve češće kupuju kuće u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

U Fejsbuk grupi "Kuće na selu, prodaja do 10.000 €!" prodaje se kuća u banatskom Aranđelovu u opštini Kovi Kneževac na 30 km od graničnog prelaza Horgoš za 12.700 evra. Vlasnik naglašava da uća ima vodu i struju.

Takođe, među trenutnom ponudom na oglasima nalazi se i kuća na prodaju u Sonti na placu od devet ari za adaptaciju ili rušenje za 11.000 evra. Objaket ima struju i vodu.

Kuća u Batočini za 10.000 evra

Za hiljadu evra jeftinija kuća na prodaju može da se kupi u Okolini kod Batočine od 32 kvadrata za 10.000 evra. U oglasu se navodi da plac ima 5,37 ari i da je grejanje na drva.