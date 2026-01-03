Srbi rasprodaju imanja za bagatelu: Za manje od 15.000€ plac i kuća s okućnicom - ovo su najjeftinije nekretnine
U selima širom Srbije kuće se i dalje mogu kupiti po ceni polovnog automobila. Nekretnine u ruralnim sredinama, često sa okućnicom i pomoćnim objektima, prodaju se za manje od 15.000 evra, što poslednjih godina privlači sve veći broj kupaca.
Razlozi za ovakav trend su višestruki. Dok mladi iz manjih mesta odlaze u gradove ili inostranstvo, u selima ostaju prazne kuće koje naslednici žele brzo da prodaju. Sa druge strane, rast cena stanova u urbanim sredinama, nesigurnost na tržištu i potreba za mirnijim načinom života podstiču kupce da razmišljaju o selu kao realnoj i finansijski dostupnoj opciji.
Ponuda jeftinih kuća na oglasima
Kurir je na oglasima pronašao porodičnu kuću koja se prodaje u selu Potočac kod Paraćina za 9.500 evra 60 kvadrata. Objekat ima priključak za monofaznu struju, bunar na sedam ari placa i legalizovan je.
U Fejsbuk grupi "Kuće na selu, prodaja do 10.000 €!" prodaje se kuća u banatskom Aranđelovu u opštini Kovi Kneževac na 30 km od graničnog prelaza Horgoš za 12.700 evra. Vlasnik naglašava da uća ima vodu i struju.
Takođe, među trenutnom ponudom na oglasima nalazi se i kuća na prodaju u Sonti na placu od devet ari za adaptaciju ili rušenje za 11.000 evra. Objaket ima struju i vodu.
Kuća u Batočini za 10.000 evra
Za hiljadu evra jeftinija kuća na prodaju može da se kupi u Okolini kod Batočine od 32 kvadrata za 10.000 evra. U oglasu se navodi da plac ima 5,37 ari i da je grejanje na drva.
- Sastoji se od hodnika, kupatila, sobe i dnevne sobe sa kuhinjom. Na kući je odrađena ploča, izolacija. Uvedena je gradska voda, septička kanalizacija, a priključak na monofaznu struju je privremen - navodi se u oglasu.