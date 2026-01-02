Slušaj vest

Kada trošenje novca postane način za ublažavanje stresa stručnjaci upozoravaju da može biti reč o obrascu ponašanja koji može imati psihološke i finansijske posledice.

Kako prepoznati upozoravajuće signale i gde potražiti pomoć otkrivaju nam Snežana Repac, psiholog, Darko Cvijan, menadžer Udruženja potrošača Kikinde i prof. dr Milan Beslać, ekonomista.

Snežana Repac je objasnila rizik velike potrošnje na duge staze

- Mi zapravo treba da analiziramo šta je nama zaista potreba a šta zadovoljenje, mnogo je bitno napraviti razliku između ta dva pojma. Činjenica je da neki ljudi impulsivno troše, dok drugi imaju granicu i umeju da se sačuvaju, čak u poslednje vreme sve češće čujem neko svesno ograničavanje bez osećaja da su uskraćeni ili da imaju neki osećaj da su nešto izgubili ako ne potroše veliku sumu novca - rekla je Snežana i dodala:

- Kada gledamo na duže staze to jeste rizik, da se dođe u situaciju da se stvari nagomilaju i da dođe do komplikacija. Smatram da se u to upuštaju više mlađi ljudi sa idejom da moraju provesti novogodišnju noć pod nekim ekstremnim uslovima.

Beslać ističe da su Božić i Nova godina izgubili smisao

- Mi smo u poslednjih par decenija zamenili značaj i svrhu Božića i Nove godine. Božić od pamtiveka predstavlja praznik koji se provodi sa porodicom i prijateljima i nije bio tako izdašan u troškovima kao u sadašnje vreme. Mi smo sa zapada preuzeli taj potrošački mentalitet, i sve te potrebe koje imamo, nova garderoba i nova obuća, smatram da je to više stvar sa psihološke strane nego što je potreba.

Cvijan objasnio koja je to najopasnija vrsta kupovine

- S obzirom na to da smo pomoću interneta i društvenih mreža dobili priliku da vidimo kako žive i funkcionišu ljudi širom sveta, ta neka energija je privukla i naše građane. Vi danas možete i preko telefona da obavite kupovinu, ne morate čak ni da vidite fizički taj proizvod niti da čekate u redu a najopasnija je ta impulsivna kupovina kada čovek pomisli da je taj proizvod lako dostupan i da na brz način može da dođe do njega.

