Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.

- U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više - navodi se u upozorenju.

Foto: RHMZ

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, kako se dodaje, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

