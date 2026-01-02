Društvo
RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE, OVI DELOVI SRBIJE NA UDARU! Napadaće 20 centimetara snega, a čeka nas i jedna opasna pojava, evo i kad tačno
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.
- U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više - navodi se u upozorenju.
U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, kako se dodaje, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
