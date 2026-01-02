Slušaj vest

Zalihe krvi u Srbiji su na kritičnom nivou, i prema poslednjim podacima dovoljne su za samo još jedan dan. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da se što pre odazovu i daju krv.

Za Kurir televiziju o celoj situaciji govorila je Mirjana Knežević, Institut za transfuziju krvi.

- Prvenstveno bih htela da se zahvalim svima koji su prethodne godine donirali krv, prikupili smo 73.706 jedinica krvi prošle godine i hvala još jednom svima koji su izdvojili svoje vreme za humanost i na taj način spasili mnoge živote - istakla je Mirjana i dodala:

Mirjana Knežević Foto: Kurir Televizija

Miljana se osvrnula na trenutku situaciju rezervi krvi u Institutu

- Institut je nažalost ušao u ove praznike sa smanjenim rezervama krvi i raspolažemo samo sa jednodnevnim rezervama što zapravo znači da su smanjene jer za neki optimalan rad potrebno je da budu na trodnevnom nivou i mogu slobodno da kažem da nam fale sve krvne grupe ali najviše nulta pozitivna i negativna i B negativna krvna grupa.

Kurir.rs