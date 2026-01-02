CRVENI ALARM U TRANSFUZIJI Mirjana Knežević za Kurir televiziju: "Potrebne rezerve krvi na trodnevnom nivou!"
Zalihe krvi u Srbiji su na kritičnom nivou, i prema poslednjim podacima dovoljne su za samo još jedan dan. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da se što pre odazovu i daju krv.
Za Kurir televiziju o celoj situaciji govorila je Mirjana Knežević, Institut za transfuziju krvi.
- Prvenstveno bih htela da se zahvalim svima koji su prethodne godine donirali krv, prikupili smo 73.706 jedinica krvi prošle godine i hvala još jednom svima koji su izdvojili svoje vreme za humanost i na taj način spasili mnoge živote - istakla je Mirjana i dodala:
Miljana se osvrnula na trenutku situaciju rezervi krvi u Institutu
- Institut je nažalost ušao u ove praznike sa smanjenim rezervama krvi i raspolažemo samo sa jednodnevnim rezervama što zapravo znači da su smanjene jer za neki optimalan rad potrebno je da budu na trodnevnom nivou i mogu slobodno da kažem da nam fale sve krvne grupe ali najviše nulta pozitivna i negativna i B negativna krvna grupa.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs