Ana Milanović (49) iz Kragujevca iako nije javna ličnost, postala je veoma popularna na društvenim mrežama. Svojim objavama privlači pažnju i muškaraca i žena, pa sad ima skoro 200.000 pratilaca. Uoči nove godine objavila je video-snimak kraj jelke na kome se vidi kako igra i peva u crnoj odevnoj kombinaciji, a objava je izazvala lavinu komentara.

Svojim atraktivnim izgledom osvojila je sve dok je u vreme kovid pandemije radila i u apoteci i kao medicinska sestra, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama - svojom pojavom i dalje oduševljava javnost.

Uvek doterana i nasmejana, često u beloj uniformi, pokazala je i nesumnjiv talenat za pesmu i igru. U Kragujevcu se jedno vreme pričalo da je napustila posao u apoteci i da se odselila u Beograd, ali ona kaže da nije bilo selidbe, već samo drugačija organizacija posla.

- Radim u Univerzitetskom kliničkom centru, u Rehabilitacionom centru, a apoteku sam morala da napustim, jer nisam mogla da izdržim tempo sa dva posla. Moram da priznam da ponekad, kada mi uslovi dozvoljavaju, zapevam pacijentima, jer ništa ne leči kao zabava i osmeh - navodi Ana i dodaje:

Ana Milanović ponovo zapalila mreže pred novu godinu Foto: Instagram Prinscreen

- To je nekako moj doprinos da pacijentima olakšavam situaciju i pomažem im da na trenutak zaborave na svoje muke.

Ističe da nije očekivala popularnost kakvu je stekla na mrežama, a sada je, kaže, na ulici prepoznaju i pacijenti, a dešava se i ljudi širom Srbije.

- Sve je počelo kao šala. Znate, radila sam godinu dana u kovid centru. Zbog korone nije bilo druženja, te smo šalu morali da prenesemo na društvene mreže. Pacijenti su počeli to da prepoznaju pa smo nastavili da širimo pesmu - smeje se Ana.

Ana postala popularna za vreme korone Foto: Printscreen

Vrela apotekarka

Prve snimke objavila je radeći u apoteci pa je i dan danas u medijima zovu "seksi apotekarka".

Za izgled je, dodaje, zaslužna genetika, a za popularne video snimke, dobra narav i to što voli pesmu.

- Spontana sam i ne pravim planove. Kad dođe trenutak inspiracije desi se i novi snimak - smeje se Ana.

Na društvenoj mreži Tik-Tok prati je više od 170.000 pratilaca, koji se ne libe da je u komentarima ispod videa pohvale i porede sa nekim domaćim pevačicama.