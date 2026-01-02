Slušaj vest

Ruski državljanin Sergej Markov (29) nestao je u Beogradu u novogodišnjoj noći, a njegova majka moli sve građane koji imaju neku informaciju o njemu da kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

Ruski državljanin Sergej Markov živi u Srbiji skoro 4 godine, a od pre pet meseci podstanar je u jednom stanu na Vračaru.

Nestao Rus izašao je iz stana 31. decembra i od tada mu se gubi svaki trag.

- Radi se o izuzetno kulturnom i dobrom momku koji nije problematičan. On je u Srbiji nekoliko godina. Pre dve nedelje mu je došla majka u posetu, koja je i prijavila njegov nestanak nakon što se nije vratio kući, a mobilni mu je ugašen - ispričao je sagovornik.

Sergej je u trenutku nestanka bio obučen u sivo. Nosio je svetlo sivu jaknu, pantalone i čizme. Sa sobom je imao i mali crni ranac, a od dokumenata je nosio pasoš.

Visok je 192 centimetara i ima 70 kilograma.

Majka nestalog mladića apeluje na sve građane i moli za pomoć ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju.

