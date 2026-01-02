Slušaj vest

Samo sekund posle ponoći u GAK Višegradska u Beogradu, Marina Milošević rodila je dečaka teškog skoro četiri kilograma, dok je istovremeno u KBC "Dr Dragiša Mišović" na svet došao David težak 3.570 grama, a šest sekundi nakon njega i Lira od skoro tri i po kila i dugačka 52 centimetra.

Prvorođene bebe u prestonici dobile su od Grada Beograda tradicionalno po 300.000 dinara. Zamenica gradonačelnika Vesna Vidović obišla je prvorođene bebe i istakla da Beograd nastavlja da neguje tradiciju podrške porodicama i najmlađim sugrađanima.

- Svaka nova beba je razlog za slavlje i potvrda da Beograd uvek stoji uz svoje najmlađe. Ovom merom želimo da pokažemo da Beograd prepoznaje značaj porodice i da nastavlja da ulaže u podsticaj rađanja i stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odrastanje dece - poručila je Vidovićeva.

Vranje rekorder

Ovogodišnji novogodišnji rekorder je vranjsko porodilište, gde je tokom noći i jutra rođeno ukupno 10 beba. Prvi su na svet došli blizanci teški oko dva i po kila, koje je rodila Milica Cvetković sedam, odnosno osam minuta posle ponoći. Do podneva rođeno je ukupno šest dečaka i četiri devojčice. Zamenik gradonačelnika Milan Ilić i gradski većnik Darko Radenković uručili su poklon vaučere načelniku ginekologije Nenadu Milenkoviću za porodice rođenih beba. Blizanci će dobiti vaučere od po 100.000, a sve ostale bebe po 50.000 dinara. Inače, u vranjskom porodilištu je rođeno najviše beba u prvom danu nove godine u poslednjih nekoliko decenija.

Samo minut nakon ponoći u UKC Niš rođen je dečak Relja težak 3.160 grama i dugačak 50 cm, dok su tokom noći rođena ukupno četiri dečaka.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je direktoru te zdravstvene ustanove Zoranu Perišiću poklon-pakete za bebe koji sadrže bebi kozmetiku za prve dane života, kao simbol pažnje i podrške države svim porodicama u Srbiji. Žarić Kovačević je najavila da će za Vladu Srbije 2026. godina biti godina porodice.

- Četiri dečaka, četiri bebe za početak u 2026. godini, nešto što je najradosniji trenutak za njihove roditelje, ali svakako i za grad Niš i za Republiku Srbiju - kazala je ministarka.

U Novom Sadu prva beba Elena

Prva beba u novosadskom porodilištu "Betanija" jeste Elena, koja je od Grada tradicionalno dobila 300.000 dinara, dok je za sve bebe s teritorije grada koje se su se rodile 1. januara obezbeđeno po 200.000 dinara.

- Svaka nova porodica je temelj našeg grada, i ovim malim znakom pažnje želimo da podržimo roditelje. Čestitam porodici Crnojački na prinovi i želim im dobro zdravlje i mnogo srećnih trenutaka - kazao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

A prvog jutra nove godine u Opštoj bolnici Leskovac rođena je Milica od 2.650 grama i dugačka 47 centimetara sa ocenom 10, koju je na svet donela Miljana Denčić (19) iz Bratmilovca.

