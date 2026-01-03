Slušaj vest

Božićni post ove godine je počeo 28. novembra i traje 40 dana do Božića, koji uvek pada 7. januara. Podrazumeva uzdržavanje od masne hrane, ali i loših dela i zlih misli.

Tokom ovog posta, do 31. decembra, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi. U ovoj poslednjoj nedelji posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, a utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom na ulju.

Post se, po tumačenju Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, sastoji u uzdržavanju od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih dela, kao i u umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta telesni i duhovni.

Ciljevi posta

Božić ima i duhovnu stranu Foto: Shutterstock

Ciljevi su, poučava Sveti vladika, "očišćenje tela, jačanje volje, uzdizanje duše iznad tela, a sve radi proslavljanja Boga i poštovanja njegovih svetitelja".

Božićni post je ustanovljen da bismo se pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo sina božijeg koji se javio svetu, i da bi mu pored običnih darova i žrtvi, prineli naše čisto srce i želju da sledimo njegovo učenje.

Da li su ljudi koji ne poste grešni

Sa druge strane, oduvek u našem narodu postoji nedoumica- da li su ljudi koji ne poste grešni?

- Mi stalno živimo u grehu. Tolika je naša vezanost za hranu, odmor, relaksaciju, da mi pravimo idole od toga... Iz toga proizilazi i bludni život. A naša nasušna potreba, da bi nam duh disao, naša nasušna potreba je post. Čovek koji ne posti on ne pomaže sebi. Nije precizno reći da greši. Recimo on ne pomaže sebi da se oslobodi od greha. Post je jedan način da se oslobodimo od greha. Kada se čovek trudi oko posta, njegova duša i telo se oslobađaju od greha - objašnjava otac Gojko Perović i dodaje:

Kada se čovek trudi oko posta, njegova duša i telo se oslobađaju od greha Foto: Shutterstock