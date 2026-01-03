Slušaj vest

Božićni post ove godine je počeo 28. novembra i traje 40 dana do Božića, koji uvek pada 7. januara. Podrazumeva uzdržavanje od masne hrane, ali i loših dela i zlih misli.

Tokom ovog posta, do 31. decembra, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi. U ovoj poslednjoj nedelji posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, a utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom na ulju.

Post se, po tumačenju Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, sastoji u uzdržavanju od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih dela, kao i u umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta telesni i duhovni.

Ciljevi posta 

Posna trpeza
Božić ima i duhovnu stranu Foto: Shutterstock

Ciljevi su, poučava Sveti vladika, "očišćenje tela, jačanje volje, uzdizanje duše iznad tela, a sve radi proslavljanja Boga i poštovanja njegovih svetitelja".

Božićni post je ustanovljen da bismo se pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo sina božijeg koji se javio svetu, i da bi mu pored običnih darova i žrtvi, prineli naše čisto srce i želju da sledimo njegovo učenje.

Da li su ljudi koji ne poste grešni 

Sa druge strane, oduvek u našem narodu postoji nedoumica- da li su ljudi koji ne poste grešni?

- Mi stalno živimo u grehu. Tolika je naša vezanost za hranu, odmor, relaksaciju, da mi pravimo idole od toga... Iz toga proizilazi i bludni život. A naša nasušna potreba, da bi nam duh disao, naša nasušna potreba je post. Čovek koji ne posti on ne pomaže sebi. Nije precizno reći da greši. Recimo on ne pomaže sebi da se oslobodi od greha. Post je jedan način da se oslobodimo od greha. Kada se čovek trudi oko posta, njegova duša i telo se oslobađaju od greha - objašnjava otac Gojko Perović i dodaje:

Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
Kada se čovek trudi oko posta, njegova duša i telo se oslobađaju od greha Foto: Shutterstock

- Čovek sam po sebi nije svet. Treba stalno da se trudiš. Ako si sinoć bio rapoložen, to ne znači da te ujutru neće sačekati neki problem. Zato svaki dan treba da se trudimo, opet i opet da se opet oslobađamo od greha. Zato je post tu dobar jer nas oslobađa.

Ne propustiteDruštvoVodič za božićni post: Počinje sutra, traje 40 dana, a ovo je detaljna lista svih pravila posta koja vernici treba da znaju
309425_105745-bozic-ls_ls.jpg
DruštvoDanas počinje Božični post, a teolog Đurđević otkriva ko je oslobođen: "U blagoslov sveštenika mogu biti i pričešćeni"
Aleksandar Đurđević
ZanimljivostiDa li je veći greh pojesti pljeskavicu za vreme posta ili opsovati nekoga? Srpska pravoslavna crkva ima jasan stav
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
ŽenaOtac Ljubomir otkrio Srbima šta je ogroman greh tokom Božićnog posta: Bolje da jedete slaninu, nego to da uradite!
Ljubomir Ranković