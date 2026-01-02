Slušaj vest

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je da je potvrđeno da su četiri osobe srpske nacionalnosti bile prisutne u baru u Kran Montani kada je u novogodišnjoj noći izbio požar i da su najverovatnije bile i povređene, i dodao da se još ne zna tačan broj poginulih i povređenih u toj tragediji, ali da su zvanične informacije za sada da je više od 40 ljudi nastradalo, a da je 119 povređeno.

"Imamo tri imena za koje je potvrđeno da su povređeni, a imamo jedno ime koje je u štampi objavljivano da se vodi kao nestao. Da li je povređen to ne znamo ili je preminuo to ne znamo, ali mi smo u kontaktu sa njegovim bratom i sa njegovom porodicom i oni isto ne znaju, tako da čim budemo saznali naravno to ćemo javiti", naveo je Trifunović, a Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

Ambasador kaže da nema potvrde da je bilo ko od srpskih državljana preminuo i dodaje da ne želi da potvrđuje informacije poput onih koje su se pojavile u medijima da je poslat uzorak DNK za nestalog srpskog državljanina.

1/9 Vidi galeriju Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, Alessandro Della valle/Keystone

"To što su tražili DNK uzorke od nekih, to ne znači da je utvrđeno da su to žrtve, da su to preminuli. To se možda preliminarno prikuplja DNK od porodica koje su zabrinute i koje ne mogu da pronađu svoje bližnje, da bi eventualno, kada počne identifikacija to pomoglo u identifikaciji. Ali to nije situacija gde je neko identifikovan preliminarno kao preminuo, pa da onda traže DNK, nego obrnuto, znači daje se DNK da u slučaju da bude nađeno poklapanje, da se olakša identifikacija u budućnosti", kazao je Trifunović.

Naveo je da je na konferenciji za štampu u Bernu, koja se nedavno završila, potvrđeno da je za četiri građana srpske nacionalnosti identifikovano da su bili prisutni, kao i da su oni najverovatnije bili čak i povređeni.

"Mi imamo informacije o određenim žrtvama sa imenima, neke su čak i objavljene kod nas u štampi. Mi smo u kontaktu sa dve porodice, ne bih da ta imena pominjem zbog zaštite podataka, međutim mi smo potencijalno identifikovali četiri imena, pri čemu ovo četvrto ime nismo sigurni da li se vodi kao švajcarski državljanin ili kao srpski državljanin, pošto nam je porodica saopštila da on ima i švajcarsko državljanstvo. Tako da nismo sto posto sigurni da li smo identifikovali sva četiri imena tačno ili smo identifikovali tri, a četvrto tek treba da identifikujemo", pojasnio je Trifunović.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

Kako je naveo, Ambasada Srbije je aktivno u kontaktu sa bolnicama, pre svega u Cirihu i Lozani, gde je većina povređenih smeštena.

Naveo je da su to specijalizovane klinike za opekotine. Trifunović je dodao da su u opštem haosu koji je izbio neki povređeni bili čak prebacivani u Italiju i da se ne zna tačno gde su smešteni svi povređeni.