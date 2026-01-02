Slušaj vest

WMG nastavlja sa apsolutnom dominacijom na srpskom tržištu i to sa 138,528 korisnika više od drugoplasirane, odnosno 300,384 više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju decembarski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 78% internet korisnika u Srbiji. Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom, koji se dominantno nalaze među najčitanijim sajtovima u Srbiji.

Snaga medijskih grupacija U decembru WMG ne samo da je ponovo bio rekorder po broju otvorenih stranica i jedinstvenih korisnika, već je 78% korisnika interneta u Srbiji provodilo po 52 minuta mesečno na našim portalima. Snaga medijskih grupacija prikazana je na posebnom Gemius grafikonu koji ilustruje dve ključne metrike, internet reach i vreme provedeno na sajtu (graf: ATS), što na još bolji i pregledniji način prikazuje pravu snagu medijskih grupacija. Sa ovako predstavljenim parametrima, još je očiglednije koliko je WMG ispred svoje konkurencije.

Grafikon koji pokazuje snagu medijskih grupacija u Srbiji, Izvor: Gemius* WMG lider na digitalu WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih stranica. U decembru su posetioci naših internet izdanja otvorili preko177 miliona stranica, što je za po 12% više u odnosu na drugoplasiranog i 24% više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u decembru , dobije se neverovatan broj – 348 godina, što je čak3 miliona sati. To znači da naši korisnici provedu 85 hiljada sati više na našim portalima u odnosu na drugoplasiranog izdavača, a čak 376 hiljada sati više u odnosu na trećeplasiranog izdavača.

1/4 Vidi galeriju Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom Foto: Kurir

WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji i po broju jedinstvenih korisnika. Dominacija u kategorijama VESTI, SPORT I ŽENA/LIFESTYLE

Ako se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u najvažnijim segmentima: vesti, sport i žena/ lifestyle *WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ) KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U decembru je Stil imao16,5 milionaotvorenih strana, odnosno3,7 milionaviše otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od57 godine i 71 dana.

1/5 Vidi galeriju Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom Foto: Kurir

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji

Podaci Gemiusa iz decembra pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 37%više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U decembru su korisnici ovog portala otvorili čak 557 hiljadastranice više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 3 minuta i 27 sekunde. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 43 hiljadakorisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

1/5 Vidi galeriju Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom Foto: Kurir

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu u odnosu na direktnu konkurenciju. U decembru 300 hiljada korisnika više u odnosu na šestoplasirani N1. Time Mondo dodatno učvršćuje svoju poziciju među najčitanijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu. HVALA NA POVERENJU!