Tokom noći u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno, na severu, kao i ponegde na jugozapadu s kišom, dok je na visokim planinama u toku noći moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će na severu biti slab, u ostalim krajevima umeren i jak, a u planinskim predelima povremeno i olujni, južni i jugozapadni.

RHMZ je ranije danas izdao upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.

U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više.

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Sneg će nastaviti da pada u planinskim predelima Foto: RINA

Oglasili iz "Puteva Srbije"

JP "Putevi Srbije" apelovalo je večeras na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje, 3. i 4. januara, očekuje kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine.

- Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine - navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".

Kako su navel iz "Puteva Srbije", sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.