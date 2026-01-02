- U Vranjskom okrugu, baš kao i na čitavom jugu naše zemlje, mnogo je staračkih i samačkih domaćinstava koja su rasuta, zabačena i nepristupačna. I upravo to je razlog koji nas je motivisao i opredelio da danas potpišemo Sporazum o saradnji sa Eparhijom vranjskom i sa mitropolitom gospodinom Pahomijem kako bismo opredelili sredstva od 1.500.000 dinara za kupovinu terenskog vozila, kojim će volonteri Eparhije vranjske moći da obilaze naše stare u čitavom ovom okrugu – istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.