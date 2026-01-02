Slušaj vest

- U Vranjskom okrugu, baš kao i na čitavom jugu naše zemlje, mnogo je staračkih i samačkih domaćinstava koja su rasuta, zabačena i nepristupačna. I upravo to je razlog koji nas je motivisao i opredelio da danas potpišemo Sporazum o saradnji sa Eparhijom vranjskom i sa mitropolitom gospodinom Pahomijem kako bismo opredelili sredstva od 1.500.000 dinara za kupovinu terenskog vozila, kojim će volonteri Eparhije vranjske moći da obilaze naše stare u čitavom ovom okrugu – istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Naglasila je da će i u 2026. godini ministarstvo nastaviti da vodi brigu o ljudima, da im bude bliže, uz njih, i da im pruža podršku.

- Ne smemo zaboraviti naše stare i moramo sačuvati zahvalnost prema njima za sve ono što su učinili – zaključila je ona.

