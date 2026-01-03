Slušaj vest

Za vikend osetno hladnije uz padavine, a veći deo zemlje će se zabeleti, naročito u nedelju.

Oblačnost stiže iz srednje Evrope i kiša je u pojedinim krajevima već prešla u susnežicu i sneg, dok će na jugu danas povremneo padati kiša. Tamo ostaje topliji vazduh, dok u ostale predele stiže ovaj hladan i donosi zimske uslove.

Ovog jutra temperatura od 2 stepena na severu do 11 na jugu zemlje, popodne u padu od -3 stepena do 5 stepeni.

I u Beogradu se danas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, ujutro s kišom koja će brzo preći u susnežicu i sneg. Kasnije posle podne i uveče vreme će biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja: ujutro oko dva stepena, tokom dana oko jedan stepen. U toku noći kiša, koja se lokalno može lediti na tlu.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave:

03.01.2026. Subota: Umereno do potpuno oblačno i u većem delu osetno hladnije, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom. Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 5 °S, a najviša od 2 °S na severu do 11 °S na jugoistoku zemlje. Upozorenje: U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku zemlje sneg. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 90%. Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h (na krajnjem jugu Srbije), verovatnoća 90%.

04.01.2026. Nedelja: Oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više. Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni uz postepeno skretanje na severni i severozapadni pravac. Najniža temperatura od -1 do 4 °S, a najviša od 0 do 3 °S, na krajnjem jugoistoku zemlje do 13 °S. Upozorenje: Formiranje/povećanje snežnog pokrivača ≥10cm za 12 h (u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i istočnim predelima), verovatnoća 90%. Lokalna pojava ledene kiše/rosulje, verovatnoća 80%. Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h (na krajnjem jugu Srbije), verovatnoća 90%.

05.01.2026. Ponedeljak: Oblačno, na severu, istoku i u planinskim predelima sa snegom, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom, dok će u južnim predelima i dalje biti toplije sa kišom. Očekuje se i lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 1 °S, a najviša od -1 na severu do 3 °S, na krajnjem jugoistoku zemlje do 9 °S. Upozorenje: Sneg, povećanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%. Lokalna pojava ledene kiše/rosulje, verovatnoća 90%.