BEOGRAD SE ZABELEO: Pada prvi sneg ove godine u prestonici, prizori kao na razglednici (FOTO)
Prvi sneg u 2026. godini zabeleo je ovog jutra prestonicu Srbije. Kao što se može videti na fotografijama koje objavljujemo, krupne pahulje napravile su pravi prizor zimske idile.
Trgovi su prekriveni snežnim prekrivačom, a s obzirom na to da je subota, nema uobičajene gužve, te prizori iz Beograda izgledaju kao na razglednici.
Prvi sneg u Beogradu ove godine
U Beogradu se danas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme. Kasnije posle podne i uveče vreme će biti suvo.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja: ujutro oko dva stepena, tokom dana oko jedan stepen. U toku noći kiša, koja se lokalno može lediti na tlu.
