Prvi sneg u 2026. godini zabeleo je ovog jutra prestonicu Srbije. Kao što se može videti na fotografijama koje objavljujemo, krupne pahulje napravile su pravi prizor zimske idile.

Trgovi su prekriveni snežnim prekrivačom, a s obzirom na to da je subota, nema uobičajene gužve, te prizori iz Beograda izgledaju kao na razglednici.

Prvi sneg u Beogradu ove godine

U Beogradu se danas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme. Kasnije posle podne i uveče vreme će biti suvo.