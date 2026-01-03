Slušaj vest

Sa radom su počeli novi "super radari", koji su postavljeni na više lokacija širom Srbije. Od strane nadležnih već je najavljeno postavljanje velikog broja ovih detektora prekršaja na potencijalno rizičnim mestima u našoj zemlji, a oni neće meriti samo brzinu, već će biti moguće beleženje brojnih prekršaja.

Kako su preneli mediji u prehodnom periodu, u Srbiju su stigli novi stacionarni radari postavljeni na više lokacija.

Ovo je samo početak velikog plana nadležnih institucija, koje planiraju da ovakve uređaje postave na 99 potencijalno rizičnih lokacija, a pored stacionarnih biće postavljeni i nevidljivi radari, koji neće zahtevati prisustvo policijskih službenika.

Aktivan od 22. decembra

Sistem stacionarnih radara aktivan je od 22. decembra i oni vrše automatsku detekciju prekršaja, pa nema potrebe za policijskim službenicima i zaustavljanjem vozila. Beleže trenutnu i prosečnu brzinu na deonicama puta gde su postavljeni, detekciju ekstremnih prekoračenja, prepoznavanje registarskih oznaka u različitim uslovima, automatsko prepoznavanje rizičnog ponašanja i slanje upozorenja službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Gde su sve postavljeni

Kako je saopšteno od strane nadležnih, stacionarni radari postavljeni su na više putnih pravaca i to u Beogradu i okolini na deonicama:

Ostružnica–Umka

Batajnica–Dobanovci

Beograd–Čenta–Kovilovo

Orlovača–Ripanj

Meljak–Stepojevac

U centralnoj Srbiji radari su postavljeni na putnim pravcima:

Batočina–Kragujevac

Trbušani–Čačak

U zapadnoj Srbiji obuhvaćene su deonice:

Užice–Gorjani

Šabac–Lojanice

Na teritoriji Vojvodine novi sistemi za merenje brzine nalaze se na pravcima;

Pančevo–Vatin

gradskoj deonici u Pančevu

Melenci–Zrenjanin

Sombor–Kljajićevo

Odžaci–Ratkovo

U južnoj Srbiji novi radari postavljeni su na pravcima:

Raška–Novi Pazar

U Ulici Save Kovačevića

na deonici Kraljevo–Novi Pazar, u mestu Varevo

Šta sve beleže novi radari?

- Sada imamo nove radare na 99 crnih tačaka. Postavićemo ih u budućnosti, u nekoj skorijoj budućnosti, počećemo sa prvih 36 najrizičnijih deonica, stacionarne radare, koje će beležiti devet prekršaja. Dakle, imaćemo tu i preticanje, važnost registracione nalepnice, odnosno registracije vozila, pojas, mobilni telefon, nepropisnu upotrebu, crveno svetlo, preticanje preko pune linije i nepropisnu brzinu - izjavio je potpukovnik policije Dejan Stević za Blic.

Kako je objasnio građanima će stizati poziv u e-sanduče, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, da se izjasne u previđenom roku ko je upravljao vozilom ili da se prizna odgovornost, pa se dalje nastavlja sa procesuiranjem.

U ovoj situaciju posebno se ističu novi mobilni radari, što znači da ne moraju biti uvek na istom mestu, a oni će biti dobro skriveni.

- Kada su u pitanju mobilni radari, oni mogu da se pomeraju i vozači neće znati da li se radar nalazi u nekom kombi vozilu, na nekoj prikolici ili u nekom drugom uređaju. Nikada nećete znati na kojoj lokaciji se nalazi i niko neće moći da vas upozori na radar, ne postoji mogućnost da se preko neke Viber grupe otkrije njihovo mesto i kažnjavanje svih učesnika koji ne poštuju saobraćajne propise biće izuzetno velika - rekao je Mirko Koković iz Agencija za bezbednost saobraćaja.

Kolike su kazne u Srbiji za najčešće prekršaje?

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje bez upotrebe "hands-free" uređaja takođe se kažnjava sa 10.000 dinara. Ukoliko se kazna plati u roku od osam dana, iznos se najčešće umanjuje na 5.000 dinara.

Kazne za prekoračenje brzine u naseljenim mestima zavise od stepena prekoračenja. Za brzinu do 10 kilometara na čas iznad dozvoljene kazna iznosi oko 3.000 dinara, dok se za prekoračenje od 11 do 20 kilometara na čas plaća oko 5.000 dinara. Prekoračenje od 21 do 40 kilometara na čas sankcioniše se kaznom od oko 10.000 dinara.

Za teže prekršaje, kada je brzina veća od dozvoljene za 51 do 70 kilometara na čas, propisana je kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana. U slučaju prekoračenja brzine za više od 70 kilometara na čas, kazna se kreće od 100.000 do 120.000 dinara ili više, uz izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom, a moguće je i izricanje kazne zatvora.

