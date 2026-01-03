Slušaj vest

Prve pahulje u novoj godini od jutros padaju u Loznici na plus jedan stepen. Sneg slabog inteziteta zabeleo se po Gučevu, okolnim brežuljcima i stidljivo po gradskim krovovima.

Na kolovozu se za sada ne zadržava, ali su putevi vlažni pa se vozačima savetuje oprezna vožnja, u skladu sa uslovima u saobraćaju i uz poštovanje propisa.

1/4 Vidi galeriju Prvi sneg u Loznici Foto: Kurir.rs/T. I.

Meteorolozi i za sutra u Loznici prognoziraju sneg uz temperaturu od minus do plus jedan.

Ovaj zimski ambijent najviše raduje decu, još ako se formira snežni pokrivač eto prilike za sankanje i pravljenje Sneška.

Po svemu sudeći zima je tu, a Lozničani će možda imati i beli Božić, ukoliko se pahulje ne umore pa prekinu ovu posetu.