Sneg je danas, oko 11 časova, počeo da pada u Zapadnoj Srbiji. Na Zlatiboru na temperature jedan do dva stepena ispod nule već je počeo da se formira tanak sloj snega, kao i na Tari.

Zbog vlažnog kolovza i niske temperature formiraće se poledica, pa se zato upozoravaju vozači na oprez.

Sneg na Zlatiboru, Tari i Užicu Foto: Z.G.

U Užicu je takođe počeo sneg da pada na temperature od oko 3 stepena. U večernjim satima će temperature će pasti, što će dovesti do klizavog kolovoza.

Potrebna je dodatna opreznost za sve vozače.

