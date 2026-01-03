Društvo
Sneg na Zlatiboru i Tari, zabelelo se i u Užicu: Prava zimska idila (FOTO)
Sneg je danas, oko 11 časova, počeo da pada u Zapadnoj Srbiji. Na Zlatiboru na temperature jedan do dva stepena ispod nule već je počeo da se formira tanak sloj snega, kao i na Tari.
Zbog vlažnog kolovza i niske temperature formiraće se poledica, pa se zato upozoravaju vozači na oprez.
Sneg na Zlatiboru, Tari i Užicu Foto: Z.G.
U Užicu je takođe počeo sneg da pada na temperature od oko 3 stepena. U večernjim satima će temperature će pasti, što će dovesti do klizavog kolovoza.
Potrebna je dodatna opreznost za sve vozače.
