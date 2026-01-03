MOGUĆE OTEŽANO SNABDEVANJE NAMIRNICAMA I TOTALNA BLOKADA SAOBRAĆAJA! RHMZ najavljuje haos, ledeni talas stiže u Srbiju: Posebno upozorenje za Beograd
RHMZ od jutros ne prestaje da niže upozorenja, a čini se da je ovih dana pred nama jedan opaki zimski scenario! Kako su najavili, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje.
Prema najnovijem upozorenju RHMZ, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe - od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom.
- Pa se u nedelјu, 4. januara, očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm - dodaju iz RHMZ.
Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ
Takođe, u istoj oblasti u nedelјu u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, kako navode, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlјe.
- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozorava RHMZ.
Posebno upozorenje za Beograd
Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za Beograd zbog formiranja snežnog pokrivača i ledne kiše.
- U nedelјu na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše - upozorili su.