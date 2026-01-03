Slušaj vest

Eparhija osečkopoljska i baranjska SPC, na čelu sa preosvećenim episkopom Heruvimom, i Dobrotvorna ustanova Eparhije osečkopoljske i baranjske "Sveta Petka" podelili su danas u Hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju božićne paketiće mališanima iz ovog i okolnih mesta.

- Božićni praznici i božićna radost, kao i sve manifestacije ovoga tipa koje predstavljaju brigu o našim najmlađima su najvažnije i duboko ukorenjene u misiji naše Svete Crkve, a to je da se brinemo o svim strukturama društva. A najmlađi su zasigurno na ovim prostorima naš najveći potencijal - kazao je episkop Heruvim i zahvalio svima koji su pomogli i radom i donacijama ovu akciju.

Paketiće su primili mališani, osnovci i srednjoškolci.

- Fondacija "Sveta Petka" zajedno sa eparhijom, koja je integralni deo eparhijskog i misijskog prostora, uvek će činiti takva dela kojima će pokazati da je briga o bližnjem na prvom mestu, jer to pokazuje ljubav i ono što je crkva jeste, a to je zajednica. Crkva i jeste mesto gde se pokazuje ljubav, gde je ljubav na prvom mestu, jer je Hristos ljubav. Period je božićnih praznika i rođenje Bogmladenca Isusa Hrista u Vitlejemskoj pećini predstavlja veliku ljubav boga prema čoveku. Isto tako ljubav čoveka prema Bogu reflektuje na obostran način i onda se pokazuje pravi smisao samog praznika - Bog dolazi u svet da bi se očovečio, a isto tako traži od čoveka da se oboži - istakao je vladika Heruvim.

"Za svetlost i radost u svakom srcu"

Danica Stanisavljević, upravnica fondacije "Sveta Petka" naglasila je da je ovo samo jedna od aktivnosti fondacije.

- I kao što i kaže slogan naše fondacije "Za svetlost i radost u svakom srcu" okupili smo se da obradujemo mališane, pokažemo ljubav i brigu. Da pokažemo da narod koji ovde živi uvek može da se osloni i računa na svoju crkvu, a kroz crkvu i na svoju maticu, otadžbinu - rekla je Stanisavljevićeva i dodala da je Fondacija, koja je nedavno osnovana, sada podellila 350 paketića, da će isto činiti i narednih dana u okolnim mestima, kao i na Badnji dan u Vukovaru.

Nisu zaboravljeni

Ivona Jevtić, direktorka Muzeja Nikole Tesle u Beogradu i članica Upravnog saveta fondacije "Sveta Petka" istakla je da ovo čine sa iskrenom željom da božićna svetlost dopre do svakog deteta i svake porodice u ovom kraju.

- U paketićima su stvari koje će deci biti od koristi - školski pribor, rančevi, pernice, sveske, knjige, društvene igre poput domina i šaha, bojice, kape i šalovi. To nisu samo predmeti - to su mali znaci ljubavi, brige i poruke da nisu zaboravljeni, da ih neko vidi, misli na njih i moli se za njih - rekla je Jevtićeva i zahvalila Poštanskoj štedionici i Bojanu Kekiću.