Milić: Praznici su vreme darivanja, ali i podsetnik da je pažnja najvredniji poklon

S praznicima Kurir je obradovao 50 mališana koji se leče u Bolnici za dečje plućne bolesti i TBC Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović", a u novogodišnji paketići bili su puni darova koje su donirali "Medeno srce - Pionir", "VODAVODA vodica", "Imlek".

- Kao društveno-odgovoran medij svesni smo da naša uloga prevazilazi samo informisanje javnosti - naša obaveza je i da aktivno doprinosimo zajednici u kojoj radimo. Praznici su vreme darivanja, ali i podsetnik da je pažnja najvredniji poklon. Ovim paketićima želeli smo da mališanima bar na trenutak skrenemo misli sa bolničkih dana i vratimo im osmeh na lice. Kurir će nastaviti da sprovodi ovakve akcije, jer verujemo da se uspeh meri upravo brojem onih kojima smo pomogli i kojima smo ulepšali svakodnevicu - istakao je Dragan Milić, direktor dnevnih novina Kurir.

Iako u bolničkim posteljama uređenih soba, dečica su nas dočekala vedra i nasmejana. U jednoj petogodišnji Ilija sa mamom. Jedva je dočekao da se slika s paketićem, uzeo ga s osmehom i požurio da vidi šta sve to ima unutra.

- Od Deda Mraza želim robota i da što pre odem kući - priča dečak dok ga mama grli i obećava mu da će mu se želja ispuniti.

Niz hodnik u sobi broj sedam je Aleksandra Milančević sa tromesečnom bebom. Mali Gavrilo nas radoznalo posmatra, dok nam majka objašnjava da su u bolnici zbog virusa.

- U Novoj godini želim svima da budemo zdravi - poručuje dok nežno drži sina u naručju.

Otvaraju nam se vrata na sobi osam. Dočekuje nas Milutin (7). Srećan. S mamom ide kući.

- Za praznike sam od Deda Mraza poželeo kuhinju i da ne budem više bolestan - kaže nam dok ručicom zadovoljno drži paketić.

Odlaze u svoj dom, a mi dalje u posetu... Preko puta otvorena vrata.

- Beba ima 40 dana i pre dva dana je dobila virus od starijeg brata. Dobro je, dobrog opšteg stanja. Voleli bismo da budemo kući za vreme praznika - reče nam Olga Janjić, dok je bebica spavala.

Poželesmo im svima mnogo srećniju Novu godinu i božićne praznije i ono najvažnije - zdravlje da ih služi!

U obilasku Nove i modrene prostorije Ekipa dnevnih novina Kurir i Kurir televizije je nakon podele novogodišnjih paketića sa ljubaznim osobljem klinike obišla i nove prostorije namenjene dnevnom lečenju dece. U hodniku odmah s ulaza oslikana su velika pluća preko celog zida. Simbolizuju zdravlje i da se vrati osmeh svakom detetu, jer je to i njihova misija. U centralnoj sobi kompletno nova oprema, a okolo dečji crteži. Kao da nismo u bolnici.

- Tek kada dobiju bocku znaju da su u bolnici - kaže nam doktorka.