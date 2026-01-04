Slušaj vest

Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 čekaju po sat vremena.

Za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoAMSS: Nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, ni na naplatnim stanicama
screenshot-11-copy.jpg
DruštvoOGLASIO SE AMSS: Bez zadržavanja na graničnim prelazima, moguća pojava magle i sumaglice
Zamagljena stakla na automobilu
DruštvoNA GRANICAMA BEZ ZADRŽAVANJA: Oglasio se AMSS
nevreme ,kiša ,saobraćaj,auto ,most
DruštvoVozači, oprez na deonicama gde se izvode radovi i ka turističkim centrima: Oglasio se AMSS, evo i kakvo je stanje na granicama
Gužva na granici