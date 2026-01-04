Prema podacima AMSS, teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju do dva sata, dok putnička vozila prolaze bez zadržavanja
Gužve za teretnjake na izlazu iz Srbije: Oglasio se AMSS - evo gde se najduže čeka
Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 čekaju po sat vremena.
Za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs
