Slušaj vest

U većini mesta u Srbiji jutros padaju kiša i sneg a, prema podacima Republičkog hidrometerološkog zavoda, jak sneg pada u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.

Umerene snežne padavine, prema podacima RHMZ-a od 9 časova, zahvartile su Kikindu, Loznicu, Valjevo.

Slab sneg pada na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, a u prestonici Srbije - Beogradu, jaka kiša tokom jutra prešla je u snežne padavine.

Slaba kiša jutros pada u Ćupriji, Bačkim Karlovcima, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Zaječaru.

1/7 Vidi galeriju Sneg u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Suvo, ali oblačno i maglovito je na Crnom Vrhu, Zlatiboru i Kopaoniku, u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je i upozorenje za područje Srbije na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše tokom iduća tri dana.

Sneg u Beogradu Izvor: Kurir

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i do 30 cm.