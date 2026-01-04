Slušaj vest

Zemljotres jačine 2 stepena po Rihterovoj skali rano jutros pogodio je Gnjilane, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.

Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 7 časova i 29 minuta, a na dubini od 9 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Ovaj zemljotres treći je u nizu od početka godine. Prvog dana 2026. godine zatresao se Leskovac, a juče se potres dogodio u Žagubici.

Ne propustiteDruštvoZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Oglasio se Republički seizmološki zavod
Zemljotres, Srbija
DruštvoSlabiji zemljotres u Srbiji: Evo gde je bio epicentar potresa
zemljotres ilustracija skala
DruštvoZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Oglasio se Republički seizmološki zavod
Zemljotres, Srbija
DruštvoDOBRO SE ZALJULJALO NOĆAS U SRBIJI: U ovom gradu registrovan zemljotres od 2,2 stepena po Rihteru
srbija-zemljotres-3.jpg