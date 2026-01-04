Uz dnevno izdanje novina Kurir , čitaoce očekuje poseban dar – velika ikona Isusa Hrista , osveštana u Crkvi Svetog Marka. Ova ikona je simbol vere, zaštite i duhovnog mira, i predstavlja dragocen dodatak svakom domu.

Ikona je pažljivo izrađena i osveštana, što joj daje posebnu vrednost. Posedovanje ovakve svetinje u domu podseća na snagu molitve, duhovnu povezanost i tradiciju pravoslavlja, a ujedno unosi mir i blagoslov u svakodnevni život.