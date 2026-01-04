Slušaj vest

MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snega, i da bez preke potrebe ne kreću na put.

- U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg - piše u apelu MUP-a na Instagramu, i dodaju:

- U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak.

Naredna tri dana donose sudar kiše, vlažnog snega i ledene kiše, upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Izdata su i upozorenja na opasnosti u saobraćaju, prekide u snabdevanju i moguće štete na elektroenergetskoj mreži.