Svetlana iz Srbije ostala je zatečena cenom kiselog kupusa i vakumiranih listova za sarmu, nakon što je za dva pakovanja u prodavnici platila 850 dinara!

Ona je objasnila da je za dva pakovanja, jedan ribanac za podvarak i jedno vakumirano za sarmu, u prodavnici platila čak 850 dinara.

- Pa da li je ovo normalno? Evo, kiseli kupus, vakumirani listovi za sarmu i kiseli kupus, kao što piše, ribanac, to hoću za podvarak. Možete li da verujete da ove dve kese koštaju 850 dinara? - upitala je ona vidno šokirana.

Zamolila je korisnike Tiktoka da se udrže od komentara i saveta da je mogla sama da kiseli kupus.

- Stavila bih ja bure kupusa da imam gde da stavim bure, ali pošto nemam gde bure da stavim ja moram da kupim. Ali zbog toga ne treba da ostanem, na primer, za Božić bez sarme. Samo kažem realno da su cene prenaglašene, prejake za neke stvari koje uopšte nisu realne.

Korisnici su naravno u komentarima pisali kako može sama da napravi kiseli kupus.