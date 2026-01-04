Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su autoputevi, kao i svi državni putevi prvog i drugog reda, prohodni za saobraćaj. Prohodni su i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima širom zemlje.

Prema aktuelnim podacima, snega mestimično ima u raskvašenom stanju do pet centimetara na području Ivanjice, Užica i Zaječara, ali on za sada ne utiče značajnije na odvijanje saobraćaja.

Na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila sa prikolicom i šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Mačvanskog okruga.

Iz JP „Putevi Srbije“ ističu da su sve raspoložive ekipe putara i mehanizacija na terenu i spremne da reaguju u skladu sa vremenskim uslovima. Kako navode, obezbeđene su dovoljne količine soli, kamenog agregata i rizle za održavanje putne mreže.

Nadležni apeluju na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, kao i da u slučaju putovanja budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu. Takođe se upozorava da ne pretiču vozila zimske službe, jer takvo ponašanje može dovesti do saobraćajnih nezgoda.