JAVNI PREVOZ SAOBRAĆA OTEŽANO, NAJVEĆI PROBLEMI U OVOM DELU GRADA: Oglasili se iz "Beograd puta"
Goran Todorović iz JKP "Beograd put" rekao je danas da se zbog velikih padavina usporio saobraćaj u Beogradu i da je najviše otežano saobraćanje gradskog prevoza.
Todorović je rekao za TV Prva da je veliki broj ekipa ''Beograd puta'' na terenu i dodao da će najbolja situacija za ''čišćenje puteva'' biti u popodnevnim časovima, kada na ulicama bude manje vozila.
- Popodne će biti većih padavina, ali tada će se smanjiti intezitet saobraćaja. To je nama najbolja situacija za čišćenje - dodao je on.
Naveo je i da su se najveći problemi u saobraćaju javili u Kumodražu, gde je dvosmeran saobraćaj, a nema više traka.
Kako je rekao, prvi prioritet ''Beograd puta'' su ulice kojima saobraća javni prevoz, a nakon toga će na red za čišćenje doći i ostala mesta.
U većini mesta u Srbiji jutros padaju kiša i sneg a, prema podacima Republičkog hidrometerološkog zavoda, jak sneg pada u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.
Umeren sneg, prema podacima RHMZ-a od 9 časova, pada u Kikindi, Loznici, Valjevu.
Slab sneg pada na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, a u prestonici Srbije - Beogradu, jaka kiša tokom jutra prešla je u snežne padavine.