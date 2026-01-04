Slušaj vest

Goran Todorović iz JKP "Beograd put" rekao je danas da se zbog velikih padavina usporio saobraćaj u Beogradu i da je najviše otežano saobraćanje gradskog prevoza.

Todorović je rekao za TV Prva da je veliki broj ekipa ''Beograd puta'' na terenu i dodao da će najbolja situacija za ''čišćenje puteva'' biti u popodnevnim časovima, kada na ulicama bude manje vozila.

- Popodne će biti većih padavina, ali tada će se smanjiti intezitet saobraćaja. To je nama najbolja situacija za čišćenje - dodao je on.

Naveo je i da su se najveći problemi u saobraćaju javili u Kumodražu, gde je dvosmeran saobraćaj, a nema više traka.

Kako je rekao, prvi prioritet ''Beograd puta'' su ulice kojima saobraća javni prevoz, a nakon toga će na red za čišćenje doći i ostala mesta.

U većini mesta u Srbiji jutros padaju kiša i sneg a, prema podacima Republičkog hidrometerološkog zavoda, jak sneg pada u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu.

Umeren sneg, prema podacima RHMZ-a od 9 časova, pada u Kikindi, Loznici, Valjevu.