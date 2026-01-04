Slušaj vest

Na području Fruške gore, u zoni Letenka–Mandalos, danas je došlo do pada drveta na kolovoz, zbog čega je saobraćaj bio usporen, a na pojedinim deonicama formirane su gužve.

Dodatni problem u saobraćaju zabeležen je i na putu od Rume ka Sremskoj Mitrovici, gde je autobus, usled klizavog kolovoza i zimskih uslova, sleteo u kanal pored puta. U ovoj nezgodi nije bilo povređenih.

Sneg pravi probleme na severu Srbije

Istovremeno, velike gužve evidentirane su i na Iriškom vencu. Sneg je privukao brojne građane koji su dan iskoristili za sankanje i boravak u prirodi, što je dovelo do povećanog broja vozila na prilaznim putevima.

Duž saobraćajnica i oko izletišta parkiran je veliki broj automobila, često uz samu ivicu kolovoza, što je dodatno otežalo kretanje vozila i prolazak službi.