Posle jučerašnje izvidnice kada se Loznica zabelela na kratko, a prve ovogodišnje pahulje brzo se istopile jutros su stigle ozbiljnije snežne snage pa gust sneg sipa li sipa. Sve se zabeleleo, a u akciju je stupila i zimska služba KJP "Naš dom" koja dežura od juče u popodnevnim satima.

Sneg se ne šali pa se zadržava na kolovozima zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, a pokrenuta je mehanizacija i kamioni sa grtalicom uklanjaju sneg sa puteva i ulica.

Trenutno su svi putni pravci prohodni, kažu iz policije, uz apel da vozači voze oprezno, u skladu sa uslovima u saobraćaju, i obrate pažnju na veći broj grtača koje su na terenu. Radi se prema prioritetima, a potrebno je ukloniti sneg i učiniti prohodnima i gradske trotoare, mostove i javne površine na kojima je najveća frekvencija građana.

"Naš dom" je zadužen za čišćenje snega sa javnih površina, a zimska služba na raspolaganju ima po jedan veliki i mali ult, skip, po tri traktora, duvača i putarca, auto-dizalicu sa korpom za skidanje lednica sa visine, a ukoliko zatreba može biti angažovano još mehanizacije.

Na početku sezone zimske službe, koja traje do aprila, saopšteno je da je spremno između 50 i 60 kubika peska, oko 13 tona soli i dve tone kalcijum-hidroksida, a sada evo i prilike da se upotrebi šta je potrebno. Osim njih kada dođe do velikih snežnih padavina treba da ih čiste i građani ispred svojih lokala i stambenih ulaza, kako bi grad što pre bio prohodan za nesmetan prolazak pešaka.

Lozničani su jutros pod gustim snegom koji veje odlazili u trgovinu, neki su osim redovnih namirnica kupili i badnjak, a druge je sneg naterao da pazare i lopate kako bi mogli da uklone sneg sa prilaza svojim kućama, ili garažama.

Ko je jutros morao na put imao je obavezu više, da očisti svoje vozilo od snega i oprezno krene ka odredištu u nadi da će ga sačekati koliko-toliko očišćeni putevi.

Loznica je osvanula na nuli, koliko je bilo u osam sati, sa subjektivnim osećajem da je stepen manje, a sutra je očekuje prema prognozi meteorologa, od minus jedan do minus dva uz novi sneg.

Stariji se uglavnom nisu obradovali snežnom pejazažu, ali jesu deca koja će na ovom zimskom raspustu konačno izgleda imati priliku za grudvanje, sankanje, a neko će moći da napravi i Sneška Belića, da uživaju kako nisu odavno.