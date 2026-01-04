Slušaj vest

Sanja Sekereš (24) iz Banatske Topole kod Kikinde, 3. januara, na svet je donela Aleksu. Prva beba rođena u 2026. godini na svet je došla u 8 sati i 33 minuta.

Dečak je na rođenju imao 3.630 grama i bio dugačak 57 centimetara. Porođaj je protekao normalno, a Sanji je ovo prvo dete:

- Jako sam srećna. Porođaj je protekao u najboljem mogućem redu. Bila sam u sigurnim rukama, uz najbolju ekipu kikindskom porodilišta. Nisam očekivala da Aleksa bude prva beba koja je rođena u 2026. godini. Meni je najvažnije bilo da sve protekne kako treba - priznala je uz osmeh mlada majka i zahvalila se lokalnoj samoupravi i kikindskom Crvenom krstu na poseti, lepim rečima, poklon vaučeru i ostalim darovima.

Foto: Kurir.rs/S.U.

Prvorođenu bebu i njemu majku danas će darivati zvaničnici lokalne samouprave. Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde, Aleksinoj majci je uručio vaučer u iznosu od 80.000 dinara:

- Aleksa je obradovao svoju majku, porodicu, ali i sve nas jer je prva beba rođena u 2026. godini. Verujem da će ovaj naš mali znak pažnje značiti njegovim roditeljima. Možda smo malo više čekali, ali za ovako lepe stvari nikada nije kasno. Neka nam je Aleksa živ i zdrav. Ovog 3. janura biće još porođaja i to su lepe vesti - saopštio je Bogdan.

Foto: Kurir.rs/S.U.

Tokom 2025. godine, u kikindskom porodilištu je rođeno 375 devojčica i dečaka:

- Pretprošle godine rođeno je 480 beba. Treba nam više novorođene dece. Bolnica je srce našeg grada. Ovde se ljudi leče i rađaju.To što smo stekli i sagradili moramo nekom da ostvavimo. Zato je važno da se što više dece rodi - poručila je dr Vesna Tomin, v.d. direktorka Opšte bolnice.